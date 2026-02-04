Guía de Isora se presenta como destino de “turismo azul” y responsable con un foco especial en su biodiversidad marina y el proyecto HOPE

El Ayuntamiento de Guía de Isora refuerza su posicionamiento como destino turístico sostenible y vinculado al mar, poniendo en valor la extraordinaria biodiversidad de su litoral —integrado en la franja marina Teno-Rasca, una de las áreas de mayor riqueza biológica de Canarias— y su compromiso con la conservación a través del proyecto HOPE (Santuario de Especies Marinas y Cetáceos en el Espacio MAC), liderado por Innoceana y que se plantea a futuro.

La costa isorana es hábitat habitual de cetáceos como delfines y calderones, además de ser zona de tránsito y alimentación para tortugas marinas, con una ictiofauna diversa que convierte este enclave en un espacio de alto valor ecológico, educativo y turístico. Entre las especies más reconocibles destacan la tortuga boba (Caretta caretta), el delfín mular (Tursiops truncatus), el calderón gris (Grampus griseus), la vieja (Sparisoma cretense) o la estrella de mar (Echinaster sepositus).

Un litoral que también sorprende a la ciencia

En ese contexto de riqueza natural, Guía de Isora ha sido escenario de hallazgos de gran impacto divulgativo. El 26 de enero de 2025, un equipo de la ONG Condrik Tenerife avistó un “pez diablo negro” (Melanocetus johnsonii) a plena luz del día y cerca de la superficie, a unos 2 km de la costa de Playa San Juan, un hecho extremadamente inusual para una especie propia de grandes profundidades (entre 200 y 2.000 metros). Tras morir de forma natural, el ejemplar fue trasladado al Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) para su estudio, reforzando el interés científico y educativo del entorno marino local.

HOPE: un “rayo de esperanza” para la conservación marina en el espacio MAC

El proyecto HOPE, impulsado por Ayoze Medina concejal del área de Desarrollo Local y Turismo, nace con el objetivo de impulsar la protección del patrimonio natural marino en el espacio MAC (Macaronesia) mediante la creación de un santuario de especies marinas en el núcleo de Alcalá (Guía de Isora), que contribuirá a la sensibilización ciudadana, la investigación científica y el avistamiento responsable, apoyándose en nuevas tecnologías y promoviendo la economía azul.

HOPE cuenta con beneficiarios FEDER en Canarias, Madeira y Azores y con socios de terceros países africanos, fomentando el intercambio de conocimiento y la cooperación internacional. Entre sus acciones se incluyen encuentros transnacionales, grupos de acción local, actividades del futuro centro de interpretación en Guía de Isora, programas formativos, voluntariado, herramientas de registro del fondo marino, y la elaboración de guías y manuales multilingües.

Presentación institucional del destino

En el acto de presentación del destino, desde Madrid, han intervenido Carlos Álvarez, alcalde accidental de Guía de Isora, como máximo representante del consistorio. Álvarez trasladó la visión estratégica del municipio, subrayando la importancia de un liderazgo comprometido con un modelo de desarrollo turístico sostenible, equilibrado y alineado con la protección del territorio y la calidad de vida de la ciudadanía

El concejal de Turismo de Guía de Isora, Ayoze Medina, puso en valor en FITUR la relevancia del agua, el entorno natural y la riqueza ambiental del municipio como señas de identidad que diferencian al destino, y compartirá el origen del Proyecto HOPE, una iniciativa nacida desde el área de Desarrollo Local y Turismo que refuerza la apuesta de Guía de Isora por la sostenibilidad, la educación ambiental y un modelo turístico con propósito.

Eulalia Vargas Barroso, por su parte, dio a conocer el Santuario de Especies Marinas, concebido como un espacio integrado en el entorno costero, orientado a la concienciación ambiental, la regeneración urbana y la creación de nuevas oportunidades ligadas al turismo sostenible y al conocimiento.

Finalmente, Carlos Mallo, Fundador de Innoceana, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación y a la educación marina, explicó el proyecto HOPE y el valor estratégico de la conservación marina para el presente y futuro del territorio.

Guía de Isora y su promoción turística: relato de sostenibilidad y experiencia

La propuesta turística del municipio se apoya en herramientas de comunicación y promoción orientadas a visibilizar sus recursos naturales, culturales y marinos, reforzando su identidad como destino comprometido con la sostenibilidad y el turismo responsable. En el marco de su estrategia de difusión y presencia en ferias, el Ayuntamiento contempla acciones promocionales específicas (audiovisuales, banco de imágenes, cobertura informativa y dinamización divulgativa vinculada a la biodiversidad marina).