Una creadora de contenido se harta del tráfico en Tenerife: "¡Que no venga más gente a la isla!"

La saturación del tráfico en Tenerife ha vuelto al centro del debate público tras la publicación de un vídeo en redes sociales de la creadora de contenido @blackfelina, en el que expresa su frustración por el incremento de los tiempos de desplazamiento en la isla. Su mensaje, compartido en la plataforma TikTok, ha generado numerosas reacciones y comentarios de usuarios que se sienten identificados con la situación.

En su intervención, la tiktoker compara los trayectos actuales con los de hace unos años, señalando que recorridos que antes se realizaban en 15 o 30 minutos ahora pueden duplicar su duración. Esta realidad, según expone, obliga a salir con mucha más antelación para llegar a tiempo al trabajo, a citas médicas o a compromisos personales, una circunstancia que asocia a grandes ciudades como Madrid, pero que, a su juicio, se ha normalizado en Tenerife.

La creadora de contenido cuestiona hasta cuándo se va a aceptar esta situación como algo habitual y pone de manifiesto el impacto que el colapso viario tiene en la calidad de vida de la población residente. "¡Basta ya! ¡Que no venga más gente la puñetera isla!", se queja.

Un problema estructural en una isla limitada

El vídeo no solo recoge una queja puntual, sino que abre la puerta a un debate más amplio sobre el modelo de movilidad y el crecimiento del parque móvil en una isla con una red viaria limitada. En su reflexión, @blackfelina plantea distintas posibles causas y soluciones, como la mejora del transporte público, el aumento del número de vehículos o la presión demográfica que soporta Tenerife.

La isla registra desde hace años un incremento constante del número de coches en circulación, lo que ha generado importantes problemas de congestión, especialmente en las principales vías de acceso a las áreas metropolitanas y turísticas.

Movilidad y transporte público en la agenda institucional

Las administraciones públicas han reconocido en diversas ocasiones la necesidad de avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible. El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias trabajan en planes destinados a fomentar el uso del transporte colectivo y reducir la dependencia del vehículo privado

Un malestar compartido por la ciudadanía

La repercusión del vídeo refleja un sentir extendido entre muchos residentes, que perciben que Tenerife “no puede más”, destaca la tiktoker, en términos de tráfico y movilidad. Aunque no existe una solución única, el debate generado pone de relieve la urgencia de abordar el problema de forma integral, combinando planificación urbana, inversión en infraestructuras y cambios en los hábitos de desplazamiento.

La queja viral de @blackfelina se suma así a una conversación cada vez más presente en la sociedad tinerfeña sobre cómo afrontar los retos de movilidad en un territorio insular con límites físicos claros.