La carretera del Teide cambia de categoría para controlar la entrada de vehículos

La carretera que atraviesa el Parque Nacional del Teide (TF-21) dejará de ser catalogada como de interés insular para cobrar por los servicios. Es decir, por el uso de la guagua para trasladarse por este espacio natural. Con ello, el tramo que abarca desde Boca de Tauce a El Portillo Bajo se convertirá en una vía interior del mismo, tal y como contempla el plan de movilidad que elabora el Cabildo, un documento integrado en el Plan Rector de Uso Gestión (Prug), que estará culminado a final de año.

Papel clave

Lo confirmó ayer el consejero insular de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico, José Miguel Ruano, cuyo papel ha sido clave en la transferencia completa de las competencias en la gestión del Teide a la Corporación insular por parte del Gobierno de Canarias.

Comisión Ejecutiva

Ruano recordó que «en el Cabildo se creó una comisión ejecutiva de la que forman parte todas las áreas implicadas y que coordino para la implantación del Prug con medidas a corto, medio y largo plazo». Este foro determinó que entre las primeras esté la descatalogación de la TF-21. Como defensor de esta idea, invocó a uno de los grandes científicos de la Isla, Wolfredo Wildpret. El Cabildo entiende que ya es posible atravesar la Isla por otras vías, más aún cuando en el plazo de un año esté finalizado el cierre del Anillo Insular, que incluye el túnel de Erjos.

Ordenar mejor la visita

Ruano incidió en que el Prug «nos capacita y nos facilita ordenar mejor la visita al parque». De ahí, la intención de que se circule en determinados horarios en vehículo colectivo, público o discrecional, con reservas previas de plazas, incluidas las de la gente de aquí». Las tres vías de entrada y salida del parque nacional por el norte y el sur «permiten establecer controles en las franjas horarias que se determinen –el borrador refleja que sería de 9:00 a 13:30 horas– para evitar la circulación de vehículos privados.

Conservación y no recaudación

Recalca el también portavoz nacionalista que «esta es una medida dentro de un régimen global que contempla otras, siempre con la idea de mejorar la movilidad en aras de la conservación y no tanto de la recaudación».

Una familia juega con la nieve en el último 'Operativo Nevada' en el Teide, el pasado 20 de diciembre / Andrés Gutiérrez

Se suma el Seprona

Convertir la carretera de interés insular en una vía del parque nacional permitirá intervenir al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y no solo a otras unidades de la Guardia Civil, como la de Tráfico, como hasta el momento. Seguirán haciéndolo el resto de fuerzas y cuerpos como la Policía Canaria, la local de La Orotava, los agentes de Medio Ambiente del Cabildo o los guardias rurales. En este último caso, para advertir a los efectivos capacitados para sancionar infracciones o ilegalidades cometidas.

Expediente en instrucción

El expediente lo instruye ahora el área de Movilidad y Carreteras, que recabará informes y otra documentación antes de que llegue al pleno del Cabildo, órgano que tiene que aprobarlo definitivamente. José Miguel Ruano valora el plan de movilidad como «uno de los principales logros del Cabildo de Tenerife» en la negociación con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

Restricción del tráfico particular

El nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (Prug) del Parque Nacional del Teide propone restringir el tráfico particular en horario de 9:00 a 13:30 horas para favorecer el transporte público (guaguas), sobre todo de los turistas, y reducir la masificación. El acceso en coche privado estará limitado en esas horas punta, pero nunca, insisten las fuentes, «con el sentido de veto». La intención es que se estacione el vehículo en zonas de aparcamiento que aún están por definir. Asimismo, se potenciará el uso de líneas interiores de guagua que harán el recorrido hacia los principales puntos de visita, servicio sujeto a cobro. Además, el Cabildo se reserva la activación de los planes de emergencia (PEIN) con restricciones de acceso durante situaciones de nieve o alta afluencia.

