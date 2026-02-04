Carlos Alcaraz, mejor tenista del mundo: "Tenerife es mi lugar favorito en el mundo"
El murciano, reciente ganador del Australian Open, ha dejado claro cuál es su destino favorito para descansar
Carlos Alcaraz es una estrella mundial del tenis, y por eso estas palabras han sido recibidas como un motivo de orgullo en Tenerife. El reciente ganador del Australian Open y actual número uno del mundo realizó hace un tiempo unas declaraciones sobre la isla que ahora vuelven a cobrar protagonismo, despertando el interés de aficionados y residentes.
El vínculo de Carlos Alcaraz con Canarias viene de lejos. El tenista murciano eligió en 2023 el Resort Abama Tennis, en Tenerife, como lugar de descanso y preparación, reforzando una relación que ya venía de años atrás. Además, parte de la leyenda de Alcaraz se empezó a forjar en las islas, donde disputó varios torneos Challenger que resultaron clave en su desarrollo deportivo hasta convertirse en el jugador que es hoy.
Cuando aún no había entrado en el Top-100 de la ATP y ni siquiera había cumplido los 20 años, Alcaraz compitió en diversas pruebas celebradas en territorio canario. Aunque no logró levantar ningún título en las islas, aquellas experiencias fueron fundamentales para su crecimiento competitivo y su posterior salto a la élite del tenis mundial.
Carlos Alcaraz enamora a los tinerfeños
Tras conquistar su primer Roland Garros en 2024, Carlos Alcaraz dejó unas declaraciones que fueron recibidas con enorme entusiasmo en Tenerife: “Tenerife es mi lugar favorito del mundo”.
El tenista murciano realizó esta confesión durante una entrevista informal grabada en su coche, eso sí, con una condición previa: “No puede ser Murcia”.
El número uno del mundo también eligió el resort Las Terrazas de Abama Suites, en Guía de Isora, para disfrutar de unos días de descanso tras una de sus primeras temporadas como profesional. Allí reconoció que era su primera visita a la isla y que quedó gratamente sorprendido. “Es una zona superbonita, con paisajes increíbles”, señaló Alcaraz, quien añadió que “es un privilegio tener un sitio así tan cerca de casa”.
Una vez más, se confirma que Tenerife es un lugar paradisíaco y hasta las personalidades y deportistas más importantes del mundo lo eligen para descansar, como uno de los rincones del planeta más bonitos donde puedes desconectar del día a día de la competición.
