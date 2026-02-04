Caos en el control de pasaportes del Aeropuerto de Tenerife Sur por fallos en el sistema informático

La aglomeración de turistas en el control de pasaportes del aeropuerto Tenerife Sur se debe a «incidencias transitorias en el sistema informático», según el Ministerio de Interior. Desde la semana pasada se registran retenciones de numerosos pasajeros en el puesto fronterizo con hasta más de hora y media de espera para cumplimentar el trámite de registro de la entrada en el país, obligatorio para todos los visitantes procedentes del exterior de los países Schengen. Las colas de pasajeros llegaron a afectar a la zona de acceso a la Terminal desde la pista. La mayoría de ellos procedían del mercado británico, el más importante para la Isla que debe realizar este trámite tras la entrada en vigor del brexit, el 1 de enero de 2020.

Una situación que niega el Gobierno central: «No tenemos constancia de aglomeraciones reiteradas en el aeropuerto Tenerife Sur, que está funcionando con normalidad. Se han producido, únicamente, demoras puntuales». Algo que contrasta con algunos de los mensajes emitidos por los afectados: «Caos absoluto en el Aeropuerto de Tenerife Sur ahora mismo, con colas en el control de pasaportes que salen del aeropuerto y suben a las pistas. Un caos total. Y dentro del aeropuerto, la locura es la misma» o «caos absoluto en el Aeropuerto de Tenerife Sur con turistas que llegan y se enfrentan a colas de dos horas para el control de pasaportes».

De las 36 máquinas de reconocimiento biométrico instaladas en el aeropuerto para agilizar el control de pasaporte solo funcionaban cinco durante los últimos días, según las quejas trasladadas por los usuarios a través de las redes sociales. Esta herramienta forma parte del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), cuya implantación en este aeropuerto comenzó en noviembre en aplicación de una normativa de la UE.

A esta situación se suma la escasez de policías en las garitas del servicio en estos días, viernes y fines de semana, que se encuentran en los que más tráfico de turistas registra el Tenerife Sur de forma tradicional.

José Fernando Cabrera, presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife (FAST), llama la atención sobre el impacto que esta reiterada situación tiene en el principal mercado turístico de Tenerife, Gran Bretaña. «Es un problema enquistado en el aeropuerto Reina Sofía que Aena no ha resuelto de momento».

En diciembre de 2024 y en septiembre de 2025, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en el Congreso que estas retenciones suponen un «desfase puntual» que es «imputable a las compañías aéreas». En la Cámara Baja recordó que su ministerio aumentó con 32 efectivos la plantilla de la Policía Nacional adscrita a esta instalación el pasado julio. Además, aludió a conversaciones con Aena para evitar estos episodios. Gobierno central, Cabildo, Aena y la Policía Nacional acordaron en junio de 2025 celebrar reuniones periódicas de seguimiento de las soluciones acordadas para este problema, que persiste. n