Aviso a todos los conductores tinerfeños: cuidado si encuentras este QR en el parabrisas, puede vaciar tus cuentas bancarias

Los delincuentes se hacen pasar por organismos públicos para que sus víctimas caigan con mayor facilidad en las estafas. En este caso la DGT ha sido una de las últimas entidades utilizadas para vaciar las cuentas de los engañados.

Las sanciones que imponen los agentes de tráfico en los parabrisas son un gran aliado para los delincuentes, ya que han utilizado esas multas para engañar a sus víctimas y vaciar sus cuentas bancarias con un simple código QR.

QRishing

Se trata de una variante del pshising, donde el enlace fraudulento no llega a través de un SMS o correo electrónico, sino mediante un código QR situado en el parabrisas de los vehículos con el objetivo de conseguir información privada, realizar un cargo económico o infectar el dispositivo.

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aseguran que una acción tan sencilla como escanear el QR puede llevar a webs peligrosas, capaces de vaciar las cuentas bancarias de las víctimas.

A simple vista, parece una simple sanción por estacionar de manera en una zona prohibida el vehículo. Sin embargo, la supuesta sanción contiene un QR para que el conductor lo escanee y pague. El objetivo es dirigir a la víctima a una web falta para vaciar sus cuentas bancarias.

En este tipo de estafas las víctimas siempre deben tener en cuenta:

Las faltas de ortografía

Que e l hecho que se denuncia no coincide con el documento

El plazo para pagar la denuncia suele ser inferior al legamente establecido

para pagar la denuncia suele ser inferior al legamente establecido Recordar que las sanciones notificadas por la DGT no contienen ningún código QR

¿Has recibido una multa con un código QR? Cuidado, podría ser una estafa / neomotor

"El gran código QR es la señal más reveladora de fraude y la que debe ponernos en alerta: ninguna comunicación de sanción de la DGT contiene códigos QR, ni enlaces ni vínculos a webs para realizar el pago. Si lo leemos con nuestro móvil, nos abrirá un enlace a una web dañina", recuerda la DGT.

Cómo deben actuar los conductores ante una multa sospechosa

Los conductores nunca deben escanear el código QR ni facilitar ningún dato personal ni bancario. Los ciudadanos deben comprobar a través de la DGT la existencia de la multa, deshacerse de la sanción colocada en el parabrisas por los estafadores. En caso de sospecha, alertar a los agentes llamando al 091 para alertar de cualquier tipo de engaño.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantenerlos informados para que eviten este tipo de fraudes.

Cómo reconocer una estafa

Los expertos en ciberseguridad han facilitado información a los ciudadanos para que no caigan en los engaños online: