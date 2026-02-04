Ashotel denuncia un “maltrato sistemático” a los turistas y alerta del grave impacto en la imagen de Tenerife como destino

Las largas esperas en los controles de pasaporte del aeropuerto Tenerife Sur vuelven a repetirse, pese a las reiteradas denuncias públicas de Ashotel, organizaciones empresariales y diversas administraciones canarias. Un nuevo episodio de interminables colas en las llegadas internacionales, especialmente de turistas británicos, ha vuelto a evidenciar un problema que se arrastra desde hace años sin soluciones efectivas.

Desde la patronal hotelera señalan directamente a la inacción conjunta de AENA, responsable de las infraestructuras aeroportuarias, y del Ministerio del Interior, encargado de dotar de agentes policiales y equipos de control fronterizo. El resultado, aseguran, es un deterioro constante de la experiencia del visitante en uno de los principales aeropuertos turísticos del país, primer punto de entrada a Europa para miles de viajeros no comunitarios.

Las redes viralizan la situación

En los últimos días, el problema ha alcanzado repercusión internacional tras la viralización de varios vídeos en redes sociales, uno de ellos con más de ocho millones de visualizaciones, donde se observan las colas masivas de pasajeros esperando el control policial. Otro vídeo muestra al menos una veintena de máquinas biométricas fuera de servicio, sin personal suficiente que supla su función, una situación que Ashotel denuncia desde hace más de tres años.

Retención en el control de pasaportes del aeropuerto Tenerife Sur. / E. D.

El presidente de la patronal, Jorge Marichal, se pregunta qué más debe hacer el sector turístico para que los aeropuertos canarios reciban el mismo trato que los del resto del Estado. Recuerda que el colapso era previsible tras el Brexit y que, cinco años después, la situación es igual o peor, agravada por el aumento de pasajeros: solo en 2025, Tenerife Sur registró 13,9 millones de viajeros y más de 92.000 operaciones, convirtiéndose en el séptimo aeropuerto de la red de AENA.

Ashotel considera la situación “inaceptable” y reclama al delegado del Gobierno en Canarias una solución urgente ante la falta de efectivos policiales en horas punta. Además, recuerda que el Ejecutivo autonómico dispone de herramientas legales para sancionar esta situación por el daño que provoca a la imagen turística de las Islas, al tratarse de una infracción muy grave según la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias.

A este problema se suma otro cuello de botella: las largas colas para conseguir taxi a la salida del aeropuerto. La patronal vuelve a reclamar un área de prestación conjunta que permita operar a taxis de toda la isla en infraestructuras estratégicas como puertos y aeropuertos, evitando que solo los del municipio donde se ubican tengan preferencia, mientras cientos de viajeros esperan durante más de una hora para desplazarse a sus alojamientos.

Desde el sector turístico advierten de que, si no se corrige esta situación, Canarias corre el riesgo de perder competitividad como destino. “Si la puerta de entrada no funciona, los usuarios buscarán otra”, alerta Marichal, recordando que el turismo genera más del 35% del PIB y el 40% del empleo en el Archipiélago, además de sostener gran parte de los servicios públicos.