Rosa Dávila llama a que la Isla sea «un espacio de cohesión social» durante el Día de Tenerife

«Unidad para cuidarnos, para escucharnos, para tendernos la mano cuando hace falta y para recordar que somos más fuertes cuando caminamos juntos. En tiempos de polarización, elegimos la unidad». Así lo manifestó este lunes la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, durante la primera edición del Día de Tenerife, que tuvo lugar en el Auditorio Adán Martín. La mandataria insular defendió que, «ante una realidad cambiante», se debe «sentir orgullo por nuestro carácter propio, nacido de hondas raíces», y apeló a que Tenerife siga siendo «un espacio de encuentro, de diálogo y de cohesión social».

Fue una noche de exaltación de la identidad y de reivindicación de esa cohesión, y también una oportunidad para reflexionar sobre el futuro. En la primera edición de esta cita no hubo nuevas distinciones, sino que se reconoció a quienes anteriormente ya habían sido distinguidos como Medalla de Oro, Hijo Predilecto o Hijo Adoptivo. A estos se les hizo entrega simbólica de un detalle conmemorativo. Se realizaron, eso sí, dos tributos especiales a título póstumo al artista Cristino de Vera y al expresidente tinerfeño Ricardo Melchior, cuyo recuerdo estuvo presente durante todo el acto.

«Ricardo Melchior / 1947-2026» y «Gracias, presidente». Esos dos mensajes podían leerse en dos pantallas al inicio del acto. En el centro, la imagen del expresidente insular y, de fondo, los acordes de Nube de hielo. El tributo a Melchior terminó con un aplauso cerrado de una repleta Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife. A continuación, la obertura estuvo a cargo del grupo Pieles, con sus sonidos atávicos, y que precedió a la primera intervención de Rosa Dávila.

Candelaria

«El 2 de febrero, Día de la Virgen de Candelaria, y a partir de hoy también Día de Tenerife, es una fecha profundamente arraigada en nuestro corazón», expresó la presidenta del Cabildo en el transcurso de su alocución. «Celebramos a nuestra patrona de Canarias, símbolo de unión, esperanza y protección, y conmemoramos que esta isla no es solo un territorio, sino una forma de estar en el mundo», añadió la nacionalista, antes de subrayar que el Día de Tenerife es «un día para reconocer, para rendir homenaje a quienes han marcado nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro».

La de Dávila no fue la única intervención de la noche. También tomó la palabra el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, que afirmó que «este acto nace con vocación de permanencia». El político conservador puso de relieve: «Queremos que sea el día en el que Tenerife se detenga para mirarse, para reconocerse y para agradecer. El día en el que, de forma solemne, se rindan honores a quienes han destacado de manera ejemplar en los ámbitos social, económico, cultural, deportivo, científico y comunitario. Personas cuyo esfuerzo, talento y compromiso han contribuido a hacer de Tenerife una isla mejor».

La ceremonia suponía el cierre a una jornada que ya había tenido su principal epicentro en la Villa Mariana de Candelaria, con los actos en honor de la Morenita. «El progreso de Tenerife no es una idea abstracta. Tiene nombre y apellidos. Tiene historias concretas, trayectorias de vida, sacrificios silenciosos y logros colectivos. Y este día está pensado precisamente para eso: para poner en valor a nuestra gente, que es, sin duda, el mayor patrimonio de esta isla», manifestó Afonso.

Sentimiento de pertenencia

«Desde el Cabildo de Tenerife entendemos que las instituciones no solo deben gestionar, sino también reconocer, cohesionar y generar identidad compartida. Y este Día de Tenerife nace con ese propósito: reforzar el sentimiento de pertenencia, proyectar un mensaje de orgullo insular y consolidar un espacio de reconocimiento colectivo que nos una como sociedad», señaló el vicepresidente insular.

Y más música. En este caso en la voz del tenor Celso Albelo, que antes también quiso lanzar un mensaje de amor por Tenerife. «Nací aquí, crecí aquí y me formé aquí», empezó. «Me siento profundamente tinerfeño y lagunero», confirmó. Interpretó dos temas con su torrente de voz. Su actuación precedió a la distinción a Cristino de Vera, entregada a una sobrina del pintor. Se subió después al escenario Andrés Orozco, de la Asociación Española Contra el Cáncer en Tenerife, y sonó el tema Tenerife («Tenerife, Tenerife / Desde Teno a Taganana / Desde Abona a Garachico»), de Braulio, en la voz de Miriam Reyes.

«Tenerife no se entendería sin su gente», diría ya Rosa Dávila a modo de cierre de la ceremonia, y puso de relieve el papel de las mujeres tinerfeñas. «Tenerife late en cada una de las personas que la habitan», manifestó la político nacionalista, que también llamó a construir una isla en la que las nuevas generaciones quieran seguir viviendo.