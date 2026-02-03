Se registran cinco terremotos en la zona del Volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

La actividad sísmica ha vuelto a hacerse notar en la zona del Volcán de Enmedio, situada entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, donde se han registrado cinco terremotos de baja magnitud en los últimos días, según datos sísmicos del área Atlántico-Canarias.

El movimiento más reciente se produjo este martes 3 de febrero a las 08:44 horas, con una magnitud de 1,7 mbLg. Previamente, se detectaron otros cuatro seísmos: uno de 1,7 mbLg el lunes 2 de febrero por la tarde, otro de 1,5 mbLg esa misma mañana y dos más de 1,6 mbLg durante la jornada del domingo 1 de febrero.

Los terremotos se localizaron a distintas profundidades, algunas de ellas superiores a los 30 kilómetros, una característica habitual en esta zona del archipiélago canario, donde es frecuente la actividad sísmica de baja intensidad relacionada con el origen volcánico del territorio.

Por el momento, no consta que los temblores hayan sido percibidos por la población ni que hayan provocado daños, y los expertos recuerdan que este tipo de movimientos son comunes en el entorno submarino entre ambas islas.