Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAsesinato en TenerifeDía de CandelariaÁngel Víctor TorresReina Infantil del CarnavalTrasplante de cara
instagramlinkedin

El oleaje activa el aviso amarillo en las islas de Tenerife, La Palma y Lanzarote

La Aemet alerta de mala mar este martes en varias zonas de Canarias mientras una borrasca deja nieve, viento y lluvias en gran parte del país

Fuerte oleaje en Tenerife.

Fuerte oleaje en Tenerife. / Arturo Jiménez / t

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Nieve, viento y oleaje activarán este martes, 3 de febrero, avisos en 18 provincias más Ceuta, a los que se unen posibles chubascos localmente fuertes y persistentes acompañados de granizo en Galicia y Andalucía (en especial en el oeste y en litorales), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, las olas ponen en riesgo las islas de Tenerife, La Palma y Lanzarote.

En concreto, Huesca, Zamora, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Cuenca, Guadalajara, Lugo, Ourense y Madrid (sierra), esperan aviso amarillo por nieve con probables acumulados significativos de nieve en montañas del centro y norte peninsular.

A su vez, Huelva tendrán aviso por viento, que alcanzará el nivel naranja (importante) en Cádiz y Ceuta. Asimismo, la jornada estará marcada por rachas muy fuertes de viento de componentes sur y oeste en litorales de Galicia y Andalucía, así como en puntos del extremo este peninsular (a primeras horas).

Aviso amarillo en las dos provincias canarias

El oleaje pondrá en aviso amarillo a Almería, Cádiz, Huelva, Lugo, Santa Cruz de Tenerife (La Palma y Tenerife) y Las Palmas (Lanzarote). Sin embargo, se elevará a naranja en A Coruña y Pontevedra.

AEMET prevé que este martes se mantenga la inestabilidad en la Península y Baleares con la entrada de una masa de aire post-frontal húmeda que dejará cielos muy nubosos o cubiertos, excepto en el Cantábrico, Baleares y la mayor parte de la fachada oriental y nordeste peninsular con intervalos nubosos.

Además, se prevén precipitaciones en la vertiente atlántica, oeste del Cantábrico, Alborán y Pirineo que serán en general en forma de chubascos ocasionales, poco probables en el resto. En Galicia y oeste de Andalucía, lloverá con persistencia y podrán ser localmente fuertes con tormenta y granizo menudo, pero con baja probabilidad. Asimismo, también podrá darse algun chubasco localmente fuerte en Alborán y al final del día las precipitaciones se generalizarán en el suroeste con la llegada de un frente.

Cota de nieve entre 900 y 1.200 metros

La cota de nieve se situará entre los 900 y 1.200 metros, con probables acumulados significativos en montañas del centro y norte peninsular. En Canarias, habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos y baja probabilidad de alguna lluvia débil en el norte de las islas montañosas. En cuanto a los bancos de nieblas, llegarán a zonas de montaña y extensas brumas frontales al final en la mitad suroeste.

Las temperaturas máximas irán en descenso generalizado, a excepción del entorno del Ebro y tercio suroeste peninsular con pocos cambios. Al mismo tiempo, las mínimas estarán en descenso en la fachada oriental y nordeste peninsular, pero permanecerán con pocos cambios en el resto. También se esperan heladas débiles en montaña de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo.

Noticias relacionadas

Predominará el viento moderado, de norte en Canarias, de oeste y suroeste en el tercio sur peninsular, de componente sur y suroeste en el resto, aunque en general será flojo variable en el extremo nordeste. Además, se prevén intervalos fuertes con rachas muy fuertes en litorales de Galicia y Andalucía, así como (a primeras horas) en puntos del extremo este peninsular y Baleares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Teide
  3. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas al norte y habrá fuertes rachas de viento
  4. La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife
  5. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  6. Muere Ricardo Melchior expresidente del Cabildo de Tenerife
  7. El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?
  8. El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla

Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños

Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños

Lee EL DÍA por tan solo 18 € durante seis meses

El oleaje activa el aviso amarillo en las islas de Tenerife, La Palma y Lanzarote

El oleaje activa el aviso amarillo en las islas de Tenerife, La Palma y Lanzarote

Se registran cinco terremotos en la zona del Volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

Se registran cinco terremotos en la zona del Volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

La Aemet pronostica nubosidad variable en Canarias con viento del norte y oleaje de hasta 5 metros

La Aemet pronostica nubosidad variable en Canarias con viento del norte y oleaje de hasta 5 metros

Rosa Dávila llama a que la Isla sea «un espacio de cohesión social» durante el Día de Tenerife

Rosa Dávila llama a que la Isla sea «un espacio de cohesión social» durante el Día de Tenerife

Jorge Rey avisa en qué islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lloverá esta semana

Jorge Rey avisa en qué islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lloverá esta semana

El obispo pide el auxilio de la Morenita frente al drama del paro y la vivienda

El obispo pide el auxilio de la Morenita frente al drama del paro y la vivienda
Tracking Pixel Contents