Meteorología
La Aemet pronostica nubosidad variable en Canarias con viento del norte y oleaje de hasta 5 metros
El viento del norte y el mar de fondo del noroeste marcarán la jornada, especialmente en las costas del norte.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Canarias una situación de intervalos nubosos generalizados, con temperaturas sin cambios significativos o con ligeros descensos puntuales en las máximas. El viento soplará del norte con intensidad moderada, fuerza 4 o 5, alcanzando localmente fuerza 6 en zonas del sureste y suroeste durante la tarde, aunque tenderá a amainar a partir de la madrugada.
En el mar, se espera marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla al final del día. El mar de fondo del noroeste aumentará rápidamente hasta 3 o 4 metros y podrá alcanzar de forma temporal entre 4 y 5 metros en el norte del archipiélago desde la noche y hasta la mañana siguiente, por lo que se recomienda precaución en zonas costeras expuestas y en actividades marítimas.
TENERIFE — Nubosidad en descenso por la tarde
Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el norte durante la tarde. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las máximas. Viento del noroeste girando a oeste a partir del mediodía; intervalos fuertes en cumbres centrales.
Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 °C
LA GOMERA — Intervalos nubosos y giro del viento
Predominio de intervalos nubosos, con nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento del norte disminuyendo y girando a noroeste desde el mediodía.
San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C
LA PALMA — Nubosidad variable y viento en disminución
Intervalos nubosos con predominio de nubes altas por la tarde. Temperaturas estables. Viento del noroeste disminuyendo y girando a oeste flojo a partir del mediodía.
Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 °C
EL HIERRO — Ambiente fresco en zonas altas
Intervalos nubosos durante la jornada, con nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte disminuyendo y girando a noroeste a partir del mediodía.
Valverde: 12 / 16 °C
LANZAROTE — Previsión del tiempo: nubosidad variable y viento a la baja
Intervalos nubosos durante la jornada, con predominio de nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste disminuyendo a flojo a partir de la tarde.
Arrecife: 16 / 21 °C
FUERTEVENTURA — Tiempo estable con nubes altas al final del día
Intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes altas por la tarde. Temperaturas estables. Viento del noroeste perdiendo intensidad y quedando flojo.
Puerto del Rosario: 15 / 22 °C
GRAN CANARIA — Más nubosidad en norte y sur
Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte a primeras horas y en el sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso. Viento del noroeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente noreste, disminuyendo por la tarde.
Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C
