La Aemet pronostica nubosidad variable en Canarias con viento del norte y oleaje de hasta 5 metros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Canarias una situación de intervalos nubosos generalizados, con temperaturas sin cambios significativos o con ligeros descensos puntuales en las máximas. El viento soplará del norte con intensidad moderada, fuerza 4 o 5, alcanzando localmente fuerza 6 en zonas del sureste y suroeste durante la tarde, aunque tenderá a amainar a partir de la madrugada.

En el mar, se espera marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla al final del día. El mar de fondo del noroeste aumentará rápidamente hasta 3 o 4 metros y podrá alcanzar de forma temporal entre 4 y 5 metros en el norte del archipiélago desde la noche y hasta la mañana siguiente, por lo que se recomienda precaución en zonas costeras expuestas y en actividades marítimas.

TENERIFE — Nubosidad en descenso por la tarde

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el norte durante la tarde. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las máximas. Viento del noroeste girando a oeste a partir del mediodía; intervalos fuertes en cumbres centrales.

Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 °C

LA GOMERA — Intervalos nubosos y giro del viento

Predominio de intervalos nubosos, con nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento del norte disminuyendo y girando a noroeste desde el mediodía.

San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C

LA PALMA — Nubosidad variable y viento en disminución

Intervalos nubosos con predominio de nubes altas por la tarde. Temperaturas estables. Viento del noroeste disminuyendo y girando a oeste flojo a partir del mediodía.

Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 °C

EL HIERRO — Ambiente fresco en zonas altas

Intervalos nubosos durante la jornada, con nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte disminuyendo y girando a noroeste a partir del mediodía.

Valverde: 12 / 16 °C

LANZAROTE — Previsión del tiempo: nubosidad variable y viento a la baja

Intervalos nubosos durante la jornada, con predominio de nubes altas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste disminuyendo a flojo a partir de la tarde.

Arrecife: 16 / 21 °C

FUERTEVENTURA — Tiempo estable con nubes altas al final del día

Intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes altas por la tarde. Temperaturas estables. Viento del noroeste perdiendo intensidad y quedando flojo.

Puerto del Rosario: 15 / 22 °C

GRAN CANARIA — Más nubosidad en norte y sur

Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte a primeras horas y en el sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso. Viento del noroeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente noreste, disminuyendo por la tarde.

Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C