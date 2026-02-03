Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAsesinato en TenerifeDía de CandelariaÁngel Víctor TorresReina Infantil del CarnavalTrasplante de cara
instagramlinkedin

Accede a todos los contenidos digitales de EL DÍA por tan solo 18 €: una oferta limitada para nuevos suscriptores

Con esta promoción, EL DÍA refuerza su compromiso con la comunidad lectora, ofreciendo acceso a información de calidad y la posibilidad de cancelar la suscripción en cualquier momento

Oferta por tiempo limitadísimo: solo hasta el 13 de febrero, ¡date prisa!

Lo mejor empieza ahora: EL DÍA lanza su suscripción más irresistible del año

Lo mejor empieza ahora: EL DÍA lanza su suscripción más irresistible del año

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Estar al día marca la diferencia. Comprender lo que ocurre, anticiparse a los cambios y disfrutar de una información de calidad es más fácil que nunca gracias a la nueva oferta de suscripción de EL DÍA, disponible desde hoy y hasta el 13 de febrero de 2026.

Durante este periodo, los lectores pueden acceder a la suscripción digital por 18 euros durante seis meses, una propuesta excepcional que reduce su precio habitual de 29,99 euros y abre la puerta a una experiencia informativa completa, pensada para quienes quieren más.

SUSCRÍBETE

Suscribirse a EL DÍA significa disfrutar de:

Acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y contenidos de análisis, sin restricciones.

Newsletters exclusivas para suscriptores, con información seleccionada y enfoques propios.

Nuevos pasatiempos, ideales para acompañar el día a día.

Una app más avanzada y premium, diseñada para una lectura ágil y personalizada.

El Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos y beneficios exclusivos.

Todo ello con total tranquilidad: un único pago y la posibilidad de cancelar en cualquier momento.

En un contexto informativo cada vez más exigente, EL DÍA apuesta por el periodismo cercano, riguroso y de calidad, ofreciendo a sus lectores una suscripción accesible y llena de ventajas. Porque informarse bien no es solo una opción, es una elección.

👉 Este es el momento de dar el paso y vivir EL DÍA desde dentro estando al tanto de todo lo que pasa en Tenerife, CanariasEspaña y el mundo.

SUSCRÍBETE

Oferta por tiempo limitado

La promoción estará disponible hasta el 13 de febrero. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico durante seis meses.

Todo por 3 € euros al mes, menos de lo que cuesta un café al día. Un acción que se traduce en un año entero de buenas noticias y mejor periodismo.

👉 Haz clic en el botón y "SUSCRÍBETE" y accede a periodismo de confianza durante el tiempo que desees.

SUSCRÍBETE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Teide
  3. La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas al norte y habrá fuertes rachas de viento
  4. La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife
  5. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  6. Muere Ricardo Melchior expresidente del Cabildo de Tenerife
  7. El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?
  8. El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla

Lee EL DÍA por tan solo 18 € durante seis meses

Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños

Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes tinerfeños

El oleaje activa el aviso amarillo en las islas de Tenerife, La Palma y Lanzarote

El oleaje activa el aviso amarillo en las islas de Tenerife, La Palma y Lanzarote

Se registran cinco terremotos en la zona del Volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

Se registran cinco terremotos en la zona del Volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

La Aemet pronostica nubosidad variable en Canarias con viento del norte y oleaje de hasta 5 metros

La Aemet pronostica nubosidad variable en Canarias con viento del norte y oleaje de hasta 5 metros

Rosa Dávila llama a que la Isla sea «un espacio de cohesión social» durante el Día de Tenerife

Rosa Dávila llama a que la Isla sea «un espacio de cohesión social» durante el Día de Tenerife

Jorge Rey avisa en qué islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lloverá esta semana

Jorge Rey avisa en qué islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lloverá esta semana

El obispo pide el auxilio de la Morenita frente al drama del paro y la vivienda

El obispo pide el auxilio de la Morenita frente al drama del paro y la vivienda
Tracking Pixel Contents