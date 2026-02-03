Accede a todos los contenidos digitales de EL DÍA por tan solo 18 €: una oferta limitada para nuevos suscriptores
Con esta promoción, EL DÍA refuerza su compromiso con la comunidad lectora, ofreciendo acceso a información de calidad y la posibilidad de cancelar la suscripción en cualquier momento
Oferta por tiempo limitadísimo: solo hasta el 13 de febrero, ¡date prisa!
Estar al día marca la diferencia. Comprender lo que ocurre, anticiparse a los cambios y disfrutar de una información de calidad es más fácil que nunca gracias a la nueva oferta de suscripción de EL DÍA, disponible desde hoy y hasta el 13 de febrero de 2026.
Durante este periodo, los lectores pueden acceder a la suscripción digital por 18 euros durante seis meses, una propuesta excepcional que reduce su precio habitual de 29,99 euros y abre la puerta a una experiencia informativa completa, pensada para quienes quieren más.
Suscribirse a EL DÍA significa disfrutar de:
✔ Acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes y contenidos de análisis, sin restricciones.
✔ Newsletters exclusivas para suscriptores, con información seleccionada y enfoques propios.
✔ Nuevos pasatiempos, ideales para acompañar el día a día.
✔ Una app más avanzada y premium, diseñada para una lectura ágil y personalizada.
✔ El Club del Suscriptor, con descuentos, sorteos y beneficios exclusivos.
Todo ello con total tranquilidad: un único pago y la posibilidad de cancelar en cualquier momento.
En un contexto informativo cada vez más exigente, EL DÍA apuesta por el periodismo cercano, riguroso y de calidad, ofreciendo a sus lectores una suscripción accesible y llena de ventajas. Porque informarse bien no es solo una opción, es una elección.
👉 Este es el momento de dar el paso y vivir EL DÍA desde dentro estando al tanto de todo lo que pasa en Tenerife, CanariasEspaña y el mundo.
Oferta por tiempo limitado
La promoción estará disponible hasta el 13 de febrero. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico durante seis meses.
Todo por 3 € euros al mes, menos de lo que cuesta un café al día. Un acción que se traduce en un año entero de buenas noticias y mejor periodismo.
👉 Haz clic en el botón y "SUSCRÍBETE" y accede a periodismo de confianza durante el tiempo que desees.
