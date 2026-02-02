Tenerife retoma la ‘Ciudad del cine’ con la tramitación ambiental

Tenerife retoma el proyecto de la Ciudad del Cine de Adeje con la tramitación ambiental. Un nuevo impulso al Complejo Cultural y Audiovisual Imagine Green Studios que se desarrollará en 400.000 metros cuadrados y que generará 15.000 empleos. El pasado viernes recibió el aval del Pleno del Cabildo para solicitar el comienzo del procedimiento de análisis de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT). Se trata de un proyecto de interés insular cuyo objetivo es la implantación en el municipio del sur de la Isla de un centro neurálgico (hub) cinematográfico que incorpora tanto áreas de producción y postproducción como otros departamentos de formación y de servicios culturales.

El diseño contempla un ámbito de ordenación en esa gran superficie del Polígono de Fañabé en los que se distribuirán once platós interiores de diferentes tamaños, seis de ellos dobles, con espacios anexos para equipos técnicos y producción. Además, contará con un plató acuático de 2.250 metros cuadrados cubiertos, así como zonas de escenarios exteriores permanentes de grandes dimensiones y áreas auxiliares para talleres de atrezzo, escenografía, vestuario, camerinos, comedores y servicios logísticos.

La Ciudad del Cine también tendrá un área administrativa, otra de restauración y salas técnicas así como un centro de postproducción audiovisual y laboratorio digital con salas de edición, sonido y color a lo que se suma un espacio para efectos visuales, realidad aumentada y actividades I+D+i.

La iniciativa tiene una vertiente formativa, lo que la convierte en un proyecto especialmente atractivo para jóvenes con inquietudes profesionales vinculadas a este ámbito, ya que está prevista la ubicación de un centro de formación profesional reglada orientado a la capacitación en producción audiovisual en el que formar a los futuros técnicos y profesionales (iluminadores, directores de arte, realizadores, pos-productores, diseñadores, carpinteros, artesanos, maquilladores, entre otros) que atiendan las exigencias de superproducciones, con el necesario nivel de capacitación profesional y que se unirán a los directores, guionistas, montadores, cámaras, y responsables de gestión y administración en todas las áreas que son imprescindibles para llevar a cabo los proyectos audiovisuales, teniendo también posibilidad de completar su propia formación académica.

El Ayuntamiento de Adeje con su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, al frente apuesta de manera decidida por un proyecto sometido a una doble evaluación ambiental. Ya fue remitido en diciembre a la Comisión para el inicio de la evaluación estratégica ordinaria del plan urbanístico y ahora se impulsa la solicitud de inicio de la evaluación ambiental simplificada para el proyecto en sí.

La directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá, valoró la coordinación con los promotores a la hora de tramitar «con todas las garantías» una iniciativas que es de interés estratégico en una doble vía. Por un lado, el fomento y desarrollo de la cinematografía en Tenerife y, por otro, la contribución al desarrollo económico y cultural de la Isla, incluidas la generación de empleo y la formación especializada en el sector.

Leirachá detalló que «se han adaptado medidas para simplificar la compleja tramitación y agilizar el procedimiento» con informes y acuerdos de los órganos de gobierno insulares, pero, concluyó, «el impulso depende básicamente del promotor privado».

La empresa Imagine Green Studios SL tuvo que modificar la documentación técnica para adaptarse a los pronunciamientos del órgano ambiental en la evaluación estratégica ordinaria del plan.