El obispo pide el auxilio de la Morenita frente al drama del paro y la vivienda

Cientos de peregrinos, turistas, vecinos y devotos se mezclaron este lunes, 2 de febrero, en la Villa Mariana para celebrar la fiesta del Día de Candelaria, patrona de los canarios. Los que pudieron acceder a la Basílica, donde apenas quedaba un rincón libre desde el que poder ver la imagen de la virgen, asintieron en silencio tras escuchar las palabras del obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, quien, durante la solemne eucaristía, pidió auxilio a la "virgen Morenita, madre de Candelaria", frente al "drama" del desempleo, de la falta de vivienda, de la pobreza cronificada y del riesgo de exclusión social que sufre una "importante parte de la sociedad canaria, más de la que pensamos, lamentablemente".

El obispo se dirigió a la virgen de Candelaria, ante la mirada atenta de todos los presentes, muchos de los cuales sostenían un ramo de flores en sus manos, para solicitarle que escuche las súplicas de este pueblo, sobre todo de aquellos que peor lo están pasando. "Mantén encendida la luz entre nosotros, sigue siendo candela de esperanza, para encontrar la fuerza para seguir adelante", aseveró.

El obispo nivariense le recordó a La Morenita, en su primera misa solemne del 2 de febrero, la devoción que siente por ella el pueblo canario, "como quedó demostrado durante la peregrinación que hiciste a Santa Cruz de Tenerife, donde pudiste ver el amor de este pueblo, que a veces camina por un mar de lágrimas".

Apuntó a los asistentes que el 2 de febrero, cuarenta días después de la Navidad, se celebra "la fiesta de la presentación del señor en el templo, del encuentro de Jesús con los creyentes", que en Tenerife, añadió, adquiere un "matiz particular" con el encuentro del "pueblo con la madre virgen de Candelaria". El obispo envió un mensaje a los laicos presentes para que sean protagonistas de la "nueva evangelización", para "no separar la fe del ámbito de la vida pública, de la política, de los social, de los medios de comunicación; para luchar por la civilización del amor".

"La levadura en la masa"

"La misión de los laicos se puede comparar con la levadura en la masa, pues la presencia de ésta parece pobre e insignificante, pero en realidad pueden transformar la sociedad", manifestó el obispo durante la celebración de la solemne eucaristía. Las palabras de Eloy Santiago estuvieron acompañadas por la voz de la soprano Alba Fariña, junto a la Banda de Música Las Candelas, bajo la dirección de Mauro Farina.

Traslado del Pendón

Antes de la misa presidida por el obispo, y mientras los niños jugaban en las calles y los comercios aprovechaban la multitudinaria presencia de visitantes en la zona centro de Candelaria, la jornada festiva se inició con la procesión cívica y el traslado del Pendón de la Villa desde el Ayuntamiento hasta la Basílica, actos a los que no pareció afectar que la plaza se encuentre en obras. En esta participaron la Agrupación Artística-Musical La Candelaria de Arafo y representantes de las policías locales de Candelaria y Santa Cruz en traje de gala.

También se dieron cita, en el Día de la Patrona de Canarias, más de un centenar de autoridades, entre ellas, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito; el alcalde del municipio de Teror, JOsé Agustín Arencibia; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y varios consejeros insulares; la diputada Cristina Valido; representantes del Gobierno de Canarias, y representantes de los municipios de Puerto de La Cruz, La Victoria, Arico, Güímar, Santa Úrsula, Arafo, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario, Tacoronte, El Tanque, La Matanza, La Laguna y Granadilla.

Tres vecinas durante la celebración del Día de Candelaria. / Arturo Jiménez

Asimismo, hubo una amplia presencia consular de Filandia, Perú, Ecuador, Honduras, República Eslovaca, Guatemala, Bosnia y Herzegovina y República Dominicana. Las autoridades militares estuvieron encabezas por el Teniente General Jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera.

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, agradeció la participación de la ciudadanía y la presencia institucional para celebrar la fiesta de la Patrona de Canarias, y trasladó su reconocimiento a la Comunidad de Frailes Dominicos "por el trabajo, la acogida y el cuidado de cada detalle para que la celebración se desarrolle con la solemnidad y el cariño que merece nuestra virgen". La regidora destacó el carácter simbólico de la jornada "como mensaje de esperanza, encuentro y luz para Canarias", subrayando la importancia de mantener vivas "las tradiciones que nos conectan con nuestra historia y con la devoción compartida".

Tras la celebración de la solemne eucaristía, se llevó a cabo la procesión de la imagen de la virgen por las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes, acompañada por la tradicional lluvia de voladores. También acompañaron a la Patrona de Canarias, durante su fiesta, algunos peregrinos, para los que el 2 de febrero es un día "sagrado" en el calendario.

Ya por la tarde, tuvo lugar en la Basílica el rezo del Santo Rosario, seguido de la celebración de la Eucaristía, en una de las citas más emotivas de la jornada: la presentación de los niños ante la Virgen de Candelaria. La misa estuvo acompañada por la Agrupación Folklórica Santa Ana–San Blas, aportando el tono popular y devocional característico de esta festividad.

La celebración del Día de la Patrona finalizará este martes, 3 de febrero, con la festividad litúrgica de San Blas. Se celebrarán dos eucaristías, por la mañana y por la tarde, precedidas del Santo Rosario. La eucaristía de las 18.00 horas contará con el acompañamiento musical del grupo Sueños de Anaga. De esta forma se dará por finalizada la fiesta en febrero de la virgen de Candelaria.