Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a los conductores sobre un error cada vez más habitual desde que entró en vigor la baliza V16 el paso 1 de enero. Colocar esta herramienta de emergencia, pero olvidarse de activar las luces de emergencia es una acción que puede poner en riesgo la seguridad vial y provocar accidentes en las carreteras.

La baliza no sustituye a las luces de emergencia

Las autoridades recuerdan que el nuevo dispositivo de emergencia no reemplaza a los warnings, sino que ambos sistemas deben utilizarse conjuntamente para alertar al resto de conductores. En caso de avería, accidente o inmovilización del vehículo, los conductores deben activar los cuatro intermitentes, el triángulo rojo del salpicadero, para alertar al resto de usuarios que circulan por la vía.

Las luces de emergencia siguen siendo el primer aviso visual para los conductores que se aproximan al vehículo, especialmente cuando la visibilidad es reducida o el tráfico intenso. La clave está en utilizar conjuntamente los dos dispositivos de emergencia, ya que solo la baliza V16 no es suficiente para que el resto de conductores reaccionen a tiempo.

Cómo y cuándo utilizar los cuatro intermitentes / Neomotor

Cómo debe colocarse la baliza V16

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la baliza debe guardarse en un lugar accesible como la guantera o el lateral del vehículo, para que el conductor pueda acceder a ella rápidamente y colocarla en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado. Ponerla en el techo garantiza máxima visibilidad para el resto de usuarios de la vía.

Además, no llevar este dispositivo de emergencia o utilizar uno no homologado está sancionado con 80 euros.

Sanciones por un uso incorrecto de las luces de emergencia

Tráfico avisa que estas luces tienen un uso concreto y utilizarlas de manera incorrecta está sancionado. Justificar paradas indebidas, estacionar en doble fila o durante retenciones sin que exista una inmovilización puede suponer multas de 80 a 200 euros.

Por otro lado, no encender los warnings cuando el vehículo queda detenido en la vía o no señalizar un frenazo brusco que suponga un peligro para el tráfico también puede acarrear sanciones de hasta 200 euros.

La clave para la seguridad está en utilizar a baliza V16 junto a las luces de emergencia. De esta manera, se señaliza la avería correctamente y se protege tanto el conductor como el resto de circulantes.