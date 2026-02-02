Jorge Rey avisa en qué islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lloverá esta semana

La provincia de Santa Cruz de Tenerife afronta una semana marcada por la estabilidad meteorológica, con tiempo en general tranquilo en la mayor parte del archipiélago. Aun así, no se descartan lluvias puntuales en algunas islas en determinados días. Así lo ha señalado Jorge Rey, cuyas previsiones coinciden con los modelos y pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ya anticipan precipitaciones localizadas en zonas concretas de Canarias.

La atmósfera se mueve con fuerza esta semana en España. Mientras que varias borrascas atlánticas dejarán lluvias persistentes, viento y nieve en amplias zonas peninsulares, Canarias quedará al margen del impacto directo, aunque sí notará un cambio claro de tiempo.

Semana más fresca, viento del noroeste y lluvias débiles en el norte en Tenerife

En Tenerife, el tiempo estará dominado por un ambiente más invernal de lo habitual para estas fechas. Según la AEMET, el viento del noroeste empujará nubosidad hacia la isla, especialmente en las vertientes norte.

El norte de Tenerife tendrá cielos nubosos durante gran parte de la semana, con lloviznas débiles y persistentes, sobre todo a primeras y últimas horas del día. En el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife se alternarán nubes y claros con temperaturas suaves, mientras que La Laguna registrará un ambiente más frío, húmedo y con posibles nieblas.

El sur de la isla disfrutará más sol, aunque con viento, con algunos intervalos nubosos y las lluvias serán poco probables. Si se dan, podría ser en la jornada del viernes. En las cumbres y el Teide, la situación exige precaución. Se esperan rachas de viento fuertes, descenso notable de temperaturas y heladas débiles nocturnas.

La Palma será la isla más afectada de la provincia

En el resto de la provincia, el patrón será muy similar. La Palma será la isla con mayor probabilidad de lluvias, especialmente en el norte y este, con viento intenso en cumbres y zonas expuestas. Las precipitaciones más fuertes se esperan el próximo jueves 5 de febrero. Aquí se darían acumulados de entre 5 y 10 litros por metro cuadrado en 6 horas según muestra este modelo:

Modelo ECMWF para el jueves 5 de febrero / Meteored

Por otra parte, en La Gomera, se esperan pequeños chispeos en el norte, mientras que el sur estará más soleado pero ventoso. El Hierro presentará nubosidad abundante en el norte y viento moderado del noroeste, registrándose también pequeñas lluvias.

En Canarias habrá estabilidad relativa, pero con sensación invernal

"En Canarias, para el jueves algo se verá, pero de poca intensidad", dice Jorge Rey. Ese apunte se refiere a algunos chubascos en Fuerteventura, el sur de Gran Canaria y el resto de islas occidentales, como se observa en el modelo europeo:

Modelo ECMWF para el viernes 6 de febrero / Meteored

Se prevé un ambiente más fresco, viento y nubosidad en las vertientes norte. El estado del mar será más revuelto en las costas abiertas al norte y oeste, por lo que se recomienda precaución. La AEMET tiene activos avisos amarillos por oleaje en La Palma, Tenerife y Lanzarote para mañana martes 3 de febrero, mientras que el miércoles se esperan solo en esta última isla hasta las cuatro de la madrugada.

Mientras Canarias vive este episodio contenido, la situación en la Península es muy distinta. Jorge Rey advierte de que las borrascas atlánticas seguirán "bombeando mucha agua, mucha lluvia y todavía nieve" en los próximos días. Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía serán las zonas más afectadas, con acumulados que podrían superar los 200 litros en algunos puntos.