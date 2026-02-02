La Aemet prevé un cambio de tiempo en Tenerife: se esperan lluvias moderadas en el norte este lunes

Vientos de hasta 90 kilómetros por hora en el Teide y lluvias que podrán llegar a ser moderadas en la zona norte de Tenerife. Esos son los fenómenos más significativos que se esperan para este lunes, 2 de febrero, en la isla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, esta indica que se esperan intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a partir de la mañana, cuando hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas.

No se descarta alguna precipitación, en general débil y dispersa, en el resto de zonas, mientras que habrá viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en la vertiente noroeste y en la península de Anaga, así como en zonas adyacentes de la Cordillera Dorsal, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En el Teide, viento fuerte del oeste, que girará a noroeste durante la mañana, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar localmente los 90 km/h.

Previsión por islas

Esta es la previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a partir de la mañana, cuando hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas. No se descarta alguna precipitación, en general débil y dispersa, en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas y con ligeros descensos en zonas de interior, siendo moderado el de las máximas en zonas altas. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en la vertiente noroeste y en la península de Anaga, así como en zonas adyacentes de la Cordillera Dorsal, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En el Teide, viento fuerte del oeste, que girará a noroeste durante la mañana, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar localmente los 90 km/h. Predominio de las brisas en costas este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte e interior durante la mañana y la tarde, cuando hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas de carácter ocasional. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado descenso en medianías y cumbres, especialmente el de las máximas. Viento moderado de componente norte. Por la tarde se intensificará con intervalos de fuerte en vertientes este, sur y oeste, así como en cumbres, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 23

LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y noroeste durante la primera mitad del día, cuando hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas. No se descarta alguna precipitación, en general débil y dispersa, en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas. Se esperan ligeros a moderados descensos en medianías y zonas altas, especialmente de la vertiente norte. Viento moderado del noroeste. Por la tarde se intensificará con intervalos de fuerte en extremos noroeste y nordeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En zonas altas de la Caldera de Taburiente, viento moderado a fuerte del noroeste, con probables rachas muy fuertes. Brisas en costas sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 21

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte e interior durante la mañana y la tarde, donde hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas de carácter ocasional. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado descenso en medianías y cumbres, principalmente en las máximas. Viento moderado del noroeste. Por la tarde se intensificará con intervalos de fuerte en el nordeste, y especialmente en cumbres donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 15