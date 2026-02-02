La Aemet prevé un cambio de tiempo en Tenerife: se esperan lluvias moderadas en el norte este lunes
Los vientos alcanzarán los 90 kilómetros/hora en el Teide
Vientos de hasta 90 kilómetros por hora en el Teide y lluvias que podrán llegar a ser moderadas en la zona norte de Tenerife. Esos son los fenómenos más significativos que se esperan para este lunes, 2 de febrero, en la isla, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, esta indica que se esperan intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a partir de la mañana, cuando hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas.
No se descarta alguna precipitación, en general débil y dispersa, en el resto de zonas, mientras que habrá viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en la vertiente noroeste y en la península de Anaga, así como en zonas adyacentes de la Cordillera Dorsal, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En el Teide, viento fuerte del oeste, que girará a noroeste durante la mañana, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar localmente los 90 km/h.
Previsión por islas
Esta es la previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a partir de la mañana, cuando hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas. No se descarta alguna precipitación, en general débil y dispersa, en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas y con ligeros descensos en zonas de interior, siendo moderado el de las máximas en zonas altas. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en la vertiente noroeste y en la península de Anaga, así como en zonas adyacentes de la Cordillera Dorsal, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En el Teide, viento fuerte del oeste, que girará a noroeste durante la mañana, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar localmente los 90 km/h. Predominio de las brisas en costas este.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 23
LA GOMERA
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte e interior durante la mañana y la tarde, cuando hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas de carácter ocasional. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado descenso en medianías y cumbres, especialmente el de las máximas. Viento moderado de componente norte. Por la tarde se intensificará con intervalos de fuerte en vertientes este, sur y oeste, así como en cumbres, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 23
LA PALMA
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y noroeste durante la primera mitad del día, cuando hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas. No se descarta alguna precipitación, en general débil y dispersa, en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas. Se esperan ligeros a moderados descensos en medianías y zonas altas, especialmente de la vertiente norte. Viento moderado del noroeste. Por la tarde se intensificará con intervalos de fuerte en extremos noroeste y nordeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. En zonas altas de la Caldera de Taburiente, viento moderado a fuerte del noroeste, con probables rachas muy fuertes. Brisas en costas sureste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 21
EL HIERRO
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte e interior durante la mañana y la tarde, donde hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas de carácter ocasional. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero a moderado descenso en medianías y cumbres, principalmente en las máximas. Viento moderado del noroeste. Por la tarde se intensificará con intervalos de fuerte en el nordeste, y especialmente en cumbres donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 15
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas al norte y habrá fuertes rachas de viento
- La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- Muere Ricardo Melchior expresidente del Cabildo de Tenerife
- La Guardia Civil vigila el interior de los vehículos tinerfeños por transportar las bolsas de la compra: multas hasta 200 euros
- El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?
- El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla
- Oportunidad en Tenerife: espectacular chalet independiente de dos plantas en una de las mejores zonas de La Orotava