Meteorología
La Aemet detalla un martes con intervalos nubosos en Canarias y oleaje de hasta 5 metros en el norte
El mar de fondo del noroeste será el fenómeno más adverso de la jornada, especialmente en las costas norteñas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Canarias un tiempo marcado por los intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios. La nubosidad será variable a lo largo del día, sin descartar cielos más cubiertos en algunas zonas según la isla y el momento de la jornada.
El viento soplará de componente norte con intensidad moderada, fuerza 4 o 5, alcanzando localmente fuerza 6 en áreas del sureste y suroeste durante la tarde, aunque tenderá a disminuir a partir de la madrugada. En el mar se espera marejada o fuerte marejada, bajando a marejadilla al final del día. El mar de fondo del noroeste aumentará a 3 o 4 metros y podrá situarse temporalmente entre 4 y 5 metros en el norte del archipiélago desde la noche hasta la mañana siguiente, por lo que se aconseja extremar la precaución en el litoral y en actividades marítimas.
TENERIFE — Mejora progresiva por la tarde
Intervalos nubosos, con tendencia a cielos más abiertos en el norte durante la tarde. Atención al viento en cumbres centrales, donde puede soplar con más intensidad.
Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 °C
LA GOMERA — Nubes altas y tiempo tranquilo
Cielos con intervalos nubosos y predominio de nubes altas por la tarde. Jornada estable, sin cambios relevantes en las temperaturas.
San Sebastián de La Gomera: 17 / 22 °C
LA PALMA — Día variable con viento a menos
Intervalos nubosos durante la jornada, con mayor presencia de nubes altas por la tarde. El viento irá perdiendo intensidad a lo largo del día.
Santa Cruz de La Palma: 16 / 21 °C
EL HIERRO — Sensación fresca en zonas altas
Intervalos nubosos y ambiente fresco, especialmente en áreas de mayor altitud. Viento del norte que girará a noroeste con el paso de las horas.
Valverde: 12 / 16 °C
LANZAROTE — Ambiente estable con nubes altas
Jornada con intervalos nubosos, más frecuentes por la tarde en forma de nubes altas. Tiempo adecuado para actividades al aire libre, sin cambios destacados en las temperaturas.
Arrecife: 16 / 21 °C
FUERTEVENTURA — Nubosidad variable sin sobresaltos
Cielos con intervalos nubosos y predominio de nubes altas al final del día. Temperaturas suaves y estables durante toda la jornada.
Puerto del Rosario: 15 / 22 °C
GRAN CANARIA — Contraste entre norte y sur
Más nubosidad en el norte a primeras horas y en el sur por la tarde. En el resto, ambiente variable. Viento notable en el nordeste a primeras horas, perdiendo fuerza después.
Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 °C
