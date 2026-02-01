Sirven 400 bocadillos al día: el rincón de Tenerife donde está uno de los mejores bocatas de la isla

En las Islas Canarias hay bocadillos que forman parte de su identidad, por ello, hay lugares que requieren de una larga cola para poder degustarlos. Uno de esos rincones se encuentra a la altura del desvío de Barranco Hondo, en Candelaria. Allí, se encuentra uno de los bocadillos más famosos de la isla.

El creador de contenido @cocituber ha visitado la isla de Tenerife y no ha dudado en parar a probar "el bocata más famoso de todas las Islas Canarias". Además, ha compartido la experiencia con todos sus seguidores y les ha animado a probarlo si visitan la isla.

Uno de los mejores bocadillos de la isla

"Esto es muy barato", asegura el creador de contenido. El bocadillo se encuentra en una food truck que "tiene unas colas enormes donde paran todos los currantes". El bocadillo lleva cochino con cebolla, tomate y queso, además de un generoso chorro de salsa picante.

En la Borrachita de Barranco Hondo Por tan solo 10 euros el influencer gastronómico ha podido disfrutar de dos bocadillos y dos bebidas, un precio inmejorable. Su sabor y su precio explican su popularidad.

La cola está asegurada

El local abre de lunes a viernes desde primera hora de la mañana y cada día sirven alrededor de 400 bocadillos. Tal es la demanda que desde hace un tiempo incorporan un dispensador de número para organizar la lista de espera.

Además, ofrece la opción de coger turno por teléfono, algo muy práctico que permite reducir el tiempo de espera de los clientes.

Para disfrutarlo puedes sentarte en una roca y observar el mar. El lugar se ha convertido en una parada obligatoria para los vecinos y los turistas que visitan la isla de Tenerife.