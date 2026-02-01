Los sindicatos denuncian la reducción de más del 29% del personal laboral

Los sindicatos representados en el Comité de Empresa del personal laboral del Cabildo de Tenerife vinculan el progresivo descenso en el número de trabajadores de la plantilla a la «externalización del servicio público». Aseguran que en solo cuatro años se redujo un 29,3% menos desde 2022, al pasar de 750 efectivos censados para las elecciones de hace cuatro años a los 530 de la próxima cita electoral en abril. Justo al contrario que la plantilla de funcionarios, que ha experimentado un importante crecimiento hasta alcanzar 1.058 trabajadores. Para los representantes de los laborales no se trata de algo puntual, sino de una estrategia y de un modelo planificado.

El Comité de Empresa recuerda que existen plazas vacantes dotadas presupuestariamente y listas de contratación en vigor, «lo que debe obligar al Cabildo a replantear el modelo de gestión antes de consolidar encargos externos de largo recorrido como este».

Como miembro del mismo por Comisiones Obreras, Elesbaan Rodríguez subraya que «la última externalización se produce en un momento de merma de personal laboral en el Cabildo cuando hay numerosas vacantes sin cubrir». Alude al encargo a la empresa pública Gesplan la gestión de las veinte áreas recreativas insulares por 4,5 millones de euros. Apunta, que se cuenta con trabajadores disponibles tras «superar un duro proceso selectivo que incluía, por ejemplo, conocimientos de flora o fauna». Entraron 57 con plaza fija y queda un centenar en lista de reserva, explica y define como «injusto y contradictorio» que el personal que ha superado una oposición tan difícil no pueda acceder a este empleo. Llama la atención al respecto y apunta que con esta forma de proceder se produce «un incumplimiento del acuerdo en la Mesa de Negociación» en el que se establecía la contratación de este personal para no seguir externalizando servicios.

Rodríguez resalta la figura del vigilante de área recreativa, un puesto que requiere cualificación en materia educativa, idiomas o conocimiento de los espacios naturales protegidos, senderos y todo tipo de actividades relacionadas con el ocio y la naturaleza en Tenerife. La gestión en ese espacio la solía desarrollar personal que perdía la condición para trabajar en los incendios con la categoría única de operarios ambientales. La nueva Ley de Bomberos Forestales obliga a las administraciones a contemplar la segunda actividad. La apuesta de CCOO es aplicar «un modelo como el de Gran Canaria, con empleados públicos frente a las subcontrataciones temporales de trabajadores con escasa o nula experiencia».

Alejandro Dorta, representante de la Confederación General de Trabajadores (CGT), va más allá. Revela que «la relación de puestos de trabajo cifra en 814 los efectivos de la plantilla del personal laboral». De ahí que los 557 «reales, incluyendo bajas o compañeros que ejercen categorías superiores», supone que «solo se cubren los dos tercios de la previsión». Dorta critica la externalización, a través de Gesplan, como modelo en el área de Medio Natural, algo que también se produce en Carreteras «con una gama más amplia de empresas».

Blanca Pérez: «Lo primero es crear una nueva RPT»

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife trasladó, al pleno celebra el viernes, una moción, rechazada por el grupo de gobierno (CC y PP), para apostar por «el uso del personal propio disponible» en la gestión de las áreas recreativas y zonas de acampada, cuya gestión ha sido encargada a Gesplan por cuatro años. La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, explicó en «es prioritaria una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)» que incluya las necesidades de cambios en los operativos, algo que demostró el incendio de 2023, y la nueva Ley de Bomberos Forestales. Señaló que «no se ha entendido» el sentido del encargo a Gesplan, que calificó de «transitorio». Aseguró que la medida «viene de una negociación del mandato anterior» (con el PSOE al frente del área) y aclaró que «se amplió el encargo en las áreas recreativas como algo coyuntural, pero ocurre desde 2011». Después del incendio «negociamos con los trabajadores un cambio de diseño, con más músculo, y se modificó hasta el horario y se aumentó la composición de los grupos».

Eso supuso pasar el año pasado a 150 efectivos y el próximo, a 180. Pérez apuntó que también se trata de abordar la normativa vigente «porque las segundas actividades no pueden desarrollarse en las áreas recreativas sin cubrir los puestos del operativo». Recordó que «lano exiete RPT del operativo de incendios forestales», por lo que cuando se actualice habrá efectivos para las áreas recreativas; mientras, se requiere cubrir el servicio con garantías, enfatizó. «Vamos a sentarnos con los sindicatos a negociar y no se va a eliminar ni un solo puesto», anunció. El próximo día 10 se reunirá la Mesa de Negociación, cita que «ya estaba prevista».