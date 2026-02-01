Melchior: el político que soñó el Tren del Sur e hizo realidad el tranvía

Coalición Canaria nunca tuvo un dominio tan aplastante en el Cabildo de Tenerife. Suyos son cinco de los seis últimos presidentes que se han hecho con el bastón de mando del gobierno insular, pero ninguno estuvo en el cargo tantos años como Ricardo Melchior (1999-2013). Antes que él llegó Adán Martín (1987-1999) y después, cuando los nacionalistas tomaron la decisión de realizar un cambio de cromos, apareció Carlos Alonso (2013-2019) y, algo más tarde, Rosa Dávila (2023), la primera presidenta. En medio de los últimos se coló el socialista Pedro Martín tras armar una coalición que mandó a los nacionalistas a la oposición.

Todo empezó con el Auditorio

Ricardo Melchior era vicepresidente cuando empezó a tomar forma el Auditorio de Tenerife. El que iba a ser el nuevo emblema de la Isla, no sólo a nivel cultural, tuvo un presupuesto inicial de 24 millones de euros, pero después de una larga lista de inconvenientes y retrasos, la factura se disparó hasta los 74 millones: las obras se prolongaron durante más de seis años, pero al final se convirtieron en una de las piedras angulares de las nuevas infraestructuras que se inauguraron en Tenerife durante el mandado de Ricardo Melchior. Otras, como por ejemplo la construcción de la segunda pista de Tenerife Sur, siguen «durmiendo el sueño de los benditos». Ésa y, por supuesto, el trazado del Tren delSur son dos asignaturas pendientes que él nunca ocultó. «Tenerife debe tener un aeropuerto internacional en condiciones y unos servicios a su alrededor de calidad, en ellos tenemos que incluir un transporte guiado que una la capital con el Reina Sofía», censuraba cada vez que surgía la oportunidad de hablar de lo bien que le estaba yendo al tranvía. «Son casos distintos, pero nadie se atreve a criticar en estos momentos la inversión realizada para ofertar una nueva opción de transporte entre Santa Cruz y La Laguna», sacaba pecho cuando aún no se habían apagado los ecos de las personas que no veían esta aventura como algo prioritario. Para la exalcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, la ejecución de las Líneas 1 y 2 fueron «más que necesarias» y, además, destaca la complicidad que tuvo su amigo para abordar el proyecto de peatonalización del casco de Aguere y la redacción del Plan La Cuesta-Taco. «Además de ser un gran político, era alguien que veía las cosas antes de que pasaran». Su apuesta por una mejora de la movilidad a partir de la reducción de la huella de carbono es algo que sigue calando a la hora de trazar nuevos planes de conectividad. Rosa Dávila, actual presidenta del Cabildo de Tenerife, anunció el pasado año una inyección de 5.000 millones de euros entre 2025 y 2035 para diseñar nuevas alternativas al transporte y reducir la dependencia del coche privado. «Nos tenemos que acostumbrar a modelos europeos donde se limita el número de ocupantes en un vehículo», explicó hace más de diez años Melchior ante la que se nos veía encima. Entonces la pasarela del Padre Anchieta era una nebulosa, no un problema para acceder al centro de la ciudad en las horas puntas. «Si potenciamos usar el transporte público y creamos plazas disuasorias para dejar aparcado el vehículo vamos a mejorar mucho», contaba en sus reflexiones en una entrevista concedida hace más de dos décadas.

Consolidación del ITER

Como buen ingeniero, era un apasionado de las nuevas tecnologías. De hecho, antes de enrolarse en política participó en actividades de investigación, desarrollo y demostración de las energías renovables ejecutadas en distintos espacios de la Unión Europea. «Si ellos son capaces de hacerlo, aquí contamos con los medios humanos y técnicos para hacer algo parecido», añadiendo que «este tipo de planes cuentan con una línea de financiación comunitaria que nos puede resultar muy ventajosa», insistía un experto en investigación y desarrollo (I+D) de la UE. Igualmente, era uno de los miembros del Comité Científico del Instituto de Energía Solar de Alemania y fundador del Consejo Solar Europeo. En este sentido, su papel para convertir elITER en una institución asociada a la investigación de las energías limpias en Canarias fue determinante. Además, durante su etapa en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife contribuyó al desarrollo del superordenador Teide-HPC, el segundo más potente de España por detrás del MareNostrum.

Con la segunda pista del aeropuerto Tenerife Sur bloqueada por el Estado, uno de sus proyectos banderas fue la planificación y el desarrollo de las instalaciones del Puerto de Granadilla, un proyecto no exento de unas movilizaciones populares que se opusieron desde el minuto cero a la construcción del mayor muelle industrial que existe en elArchipiélago:su contradique tiene una superficie de 1.150 metros y, además, cuenta con un dique exterior de 2.512 metros. La rentabilidad de este espacio aún está por ver, pero mientas tanto se está planificando un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (Cate) con un aforo de 348 migrantes.

En su segundo mandato, más de 150.000 personas se concentraron en Santa Cruz de Tenerife para protestar por el tendido eléctrico de Vilaflor

Pero no todo fueron buenas noticias para Ricardo Melchior durante su gestión. En 2002, por citar uno de los ejemplos más llamativos, casi 150.000 ciudadanos tomaron las calles de la capital tinerfeña para protestar por el tendido eléctrico de Vilaflor.

Fue el alcalde chasnero, el socialista José Luis Fumero, quien lideró una movilización que se activó con el objetivo de paralizar una instalación que ponía en riesgo a especies endémicas y en peligro de extinción como el cernícalo vulgar, el pico picapinos o el pinzón azul. Aquella victoria social es un ejemplo para las recientes manifestaciones que se han convocado en Canarias como protesta por la masificación turística que sufren todas las Islas.

Otro de los momentos difíciles de su periodo como presidente del Cabildo se produjo cuando se dieron a conocer detalles del caso Geneto, en el que también aparecía señalado el expresidente Carlos Alonso, pero la jueza archivó y exoneró a ambos al no encontrar indicios de delito en la adquisición de los terrenos de la Ciudad Deportiva del CD Tenerife por parte del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife.

Durante su etapa como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife recibió varios reveses judiciales que pedían su inhabilitación

Durante su ciclo como presidente insular, por último, fue condecorado con la orden de Caballero de la Orden Nacional de Mérito francesa, la Orden Francisco Miranda de Primera Clase o con la distinción de Embajador en España de Hans Christian Andersen (Dinamarca). El último cargo público que ocupó fue el de presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (2015-2018), periodo en el que se archiva una denuncia presentada contra él en el Juzgado de lo Social Nº 3 de Santa Cruz de Tenerife por una presunto acoso laboral.

En esta espiral final de causas judiciales abiertas en contra de Ricardo Melchior, en febrero de 2021, declara como investigado por la comisión de cinco posibles delitos cuando estaba al frente de la Autoridad Portuaria: cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y falsedad documental.

El penúltimo lance judicial en el que se vio implicado se fechó en abril de 2021, cuando el Tribunal Supremo lo inhabilitó por saltarse la ley de altos cargos al aceptar un puesto en una empresa privada un año después de cesar en su cargo como presidente de la Autoridad Portuaria, institución en la que aún estaba cuando se produjo una contratación fraudulenta por la que Anticorrupción pidió en abril de 2025 12 años de inhabilitación. n