Modificaciones en el servicio del tranvía de Tenerife hasta este lunes por trabajos de mantenimiento

Metrotenerife recuerda que, con motivo de las labores de mantenimiento preventivo de la plataforma ferroviaria, el servicio de tranvía presentará importantes modificaciones durante tres jornadas y hasta este lunes, 2 de febrero. Una vez concluidos los trabajos, la red retomará su funcionamiento habitual el martes 3.

Así, debido a las labores de reposición de carriles en los túneles de Taco, Hospital y Padre Anchieta, la operativa del servicio deberá adaptarse para que los tranvías de la Línea 1 circulen únicamente entre las paradas de Intercambiador y Chimisay.

El trayecto restante, que conecta Chimisay con La Trinidad, será cubierto por un servicio de guaguas alternativo coordinado con TITSA que realizará paradas en puntos próximos a las estaciones afectadas.

Línea 2

Por su parte, la Línea 2 y el servicio nocturno de fin de semana de la Línea 1 permanecerán suspendidos durante tres días, del sábado 31 al 2 de febrero, según concreto esta semana la empresa pública.

Noticias relacionadas

Los usuarios podrán informarse del servicio de tranvía en la web de Metrotenerife, www.metrotenerife.com, en el teléfono 922 099 119 y en sus redes sociales, Facebook, X @tranviatenerife e Instagram.