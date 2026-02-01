La Guardia Civil y la DGT avisan: sanciones de 500 euros y la pérdida de 4 puntos a los conductores tinerfeños por este detalle en el interior del vehículo

La concentración es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad en las carreteras canarias y del resto de España. Durante la circulación, hay diferentes presencias que distraen a los conductores, estas se pueden encontrar tanto en el interior como en el exterior del vehículo.

Además, la Dirección General de Tráfico ha hecho un "balance provisional de seguridad vial 2025 registra 35 fallecidos menos que el año anterior, un 3% menos, y se convierte en el segundo valor más bajo desde 1960, solo mejorado por el de 2019 y con la salvedad de que las cifras de 2020 y 2021 no son tenidas en cuenta al estar distorsionadas por la pandemia", explica la DGT.

Evolución del número de personas fallecidas. Vías interurbanas 1960-2025 / DGT

El exceso de velocidad, circular sin seguro o las distracciones al volante son las principales causas de sanciones en las Islas Canarias. Tráfico insiste en que tanto los conductores como los ciclistas y patinetes tiene la obligación de cumplir la normativa para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

¿Te pueden multar por llevar un ambientador en el coche?

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación lo deja claro: "La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule". Esto implica que ningún objeto puede obstaculizar el campo de visión del conductor.

Llevar el ambientador u algún otro objeto pequeño colocado en el retrovisor puede suponer una distracción al volante. La DGT ha alertado a los conductores porque este tipo de accesorio puede interferir en la visibilidad del conductor durante la circulación y poner en riesgo la seguridad de las carreteras. Por ello, los agentes de tráfico pueden multar a los conductores que lleven colgando algún objeto del retrovisor.

Ten cuidado con los ambientadores del coche: te podrían multar / E.D

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que llevar objetos en el espejo retrovisor puede poner en peligro la conducción y, por tanto, ser motivo de multa. En el caso de los ambientadores u otros accesorios por norma general no están prohibidos. La sanción económica puede ascender hasta los 200 euros cuando el tamaño reduzca la visibilidad del conductor.

En el caso de que el objeto esté mal colocado y acaban en la vía, la multa puede llegar hasta los 500 euros y la perdida de 4 puntos del carnet. Es por ello, que la DGT es clara y recomienda no llevar ningún artículo de este tipo en el interior del vehículo.