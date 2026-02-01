La Aemet pronostica un domingo con tiempo variable en Canarias y descenso del oleaje

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias cielos nubosos con lloviznas dispersas durante las primeras horas, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve. A partir de la mañana y durante el resto del día se abrirán amplios claros, con una clara tendencia a la estabilización del tiempo.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque no se descartan ligeros descensos locales. El viento será de componente norte, moderado en general, con intervalos fuertes y rachas localmente muy fuertes en zonas expuestas, especialmente en cumbres, extremos oeste y vertientes sureste. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

En el mar, continuará el nordeste fuerza 3 a 5, amainando a 2 a 4, con marejadilla o marejada. El mar de fondo del noroeste alcanzará inicialmente los 3 a 4 metros, bajando a lo largo del día hasta 2 a 3 metros.

TENERIFE — Nubosidad baja, lluvias débiles y rachas muy fuertes en cumbres

Cielos nubosos en el norte hasta 900–1.200 metros, con lloviznas matinales y claros posteriores. Resto poco nuboso.Viento del norte moderado, rolando al noroeste, con rachas localmente muy fuertes en Anaga, Cordillera Dorsal y cotas altas del Teide.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 23 °C

LA GOMERA — Tiempo estable con viento perceptible

Predominio de cielos poco nubosos, salvo nubosidad en el norte durante la madrugada y a últimas horas.Viento moderado del nordeste, rolando a norte por la tarde, con posibles rachas fuertes en zonas expuestas.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 23 °C

LA PALMA — Intervalos nubosos y viento intenso en zonas altas

Nubosidad en el norte y este por debajo de 900–1.200 metros, con posibles lloviznas a primeras horas. Poco nuboso en el resto.Viento del norte moderado, rolando a noroeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en cumbres y la Caldera de Taburiente.

Santa Cruz de La Palma: 16 / 22 °C

EL HIERRO — Predominio de cielos despejados y viento fuerte en cumbres

Cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad en el norte a primeras y últimas horas del día.Viento moderado del nordeste, rolando a noroeste por la tarde, ocasionalmente fuerte en zonas altas y expuestas.

Valverde: 13 / 19 °C

LANZAROTE — Previsión del tiempo: nubes bajas y clara mejoría

Cielos nubosos en el norte y oeste durante la madrugada, con posibles lloviznas débiles. Apertura de claros el resto del día. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos locales. Viento del norte moderado, rolando al noroeste por la tarde.

Arrecife: 15 / 22 °C

FUERTEVENTURA — Nubosidad matinal y tiempo más estable después

Predominio de cielos nubosos al inicio, salvo en el sureste, con alguna llovizna débil. Claros generalizados durante el día. Temperaturas estables. Viento moderado del norte, girando a noroeste por la tarde.

Puerto del Rosario: 14 / 22 °C

GRAN CANARIA — Lloviznas tempranas en el norte y viento fuerte en zonas expuestas

Cielos nubosos en el norte por debajo de 900–1.000 metros, con lloviznas a primera hora. Poco nuboso o despejado en el resto. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en sureste y extremo oeste; brisas en costas del suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 21 °C