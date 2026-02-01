La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las rachas de viento podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el Teide

La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la isla de Tenerife en la jornada de este lunes, 2 de febrero, indica que se esperan ligeros cambios.

De hecho, habrá intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte a partir de la mañana, cuando hay probabilidad de lluvias débiles o localmente moderadas. No se descarta alguna precipitación, en general débil y dispersa, en el resto de zonas.

Las temperaturas, aunque con pocos cambios en costas, sufrirán ligeros descensos en zonas de interior, siendo moderado el de las máximas en zonas altas.

El cambio más significativo se producirá en el viento, ya que soplará moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en la vertiente noroeste y en la península de Anaga, así como en zonas adyacentes de la Cordillera Dorsal, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En el Teide, viento fuerte del oeste, que girará a noroeste durante la mañana, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar localmente los 90 km/h. Predominio de las brisas en costas este.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, la Aemet prevé que las rachas muy fuertes del noroeste en altas cumbres de Tenerife y La Palma, sin descartarlas ocasionalmente en vertientes expuestas de las islas de mayor relieve, sea el fenómeno más significativo.

De resto, se esperan intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas, donde hay probabilidad de precipitaciones débiles o localmente moderadas, siendo menos probables y de carácter más disperso en el resto de vertientes. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero descenso en zonas de interior, siendo moderado a notable en zonas altas. Viento moderado del noroeste, que se intensificará por la tarde con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Avisos amarillos el martes

El martes, la situación más complicada será en las islas de La Palma y Lanzarote, que estarán en aviso amarillo por fenómenos costeros durante la madrugada y hasta primeras horas de la mañana.

En este caso, se espera mar combinada del NW en torno a los 4 metros.