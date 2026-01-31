La solución a los desperfectos que presenta el Auditorio llega en febrero

La solución a los defectos en el revestimiento exterior del Auditorio de Tenerife detectados en 2018 llegará en febrero con un proyecto consensuado entre los técnicos del Cabildo y el equipo del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Así lo esbozó ayer en el pleno, a preguntas del portavoz socialista, Aarón Afonso. El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, quien anunció que las reuniones entre ambas partes finalizaron este mismo mes.

Pérez recordó que Calatrava entregó el proyecto de modificado en diciembre de 2024. A raíz de ahí, el Cabildo contrató a una empresa externa para supervisarlo. Esta emitió un informe desfavorable, lo mismo que hizo el área de Arquitectura y Paisaje. En ese momento se requirió a Calatrava para que adaptara la reforma. La reunión presencial con el equipo técnico y jurídico del arquitecto el 28 de octubre del año pasado abrió un periodo de reuniones técnicas entre ambas partes finalizado este mismo mes. El director de Hacienda señaló que en febrero se estará en disposición de aprobar el proyecto definitivo para posteriormente iniciar la ejecución de la obra «con el nivel de exigencia solicitado por los técnicos».

La pregunta concreta era cuándo comenzaría la obra de reparación y a quién correspondería afrontar el coste. Pérez Frías argumentó que el primer paso era definir lo que hay que ejecutar para luego designar la dirección facultativa y, por último, el control de calidad. Para estos dos últimos pasos «ya hay asignación presupuestaria» subrayó. El PSOE reiteró su preocupación por el retraso y «la mala imagen» de la Isla con la cerámica «cayéndose a cachos».

Pérez Frías reiteró que se ultima la documentación técnica y administrativa necesaria para la reparación del exterior del inmueble. Este proceso se retrasó en los últimos años ante las diferencias del Cabildo con el arquitecto que llegaron, incluso, a la vía judicial. Un acuerdo en este ámbito instó a las partes a tratar de llegar a un acuerdo sobre la responsabilidad en la reforma de la fachada del Auditorio de Tenerife ante su situación de «deterioro» en el revestimiento de cerámica del exterior.

El director de Hacienda incido en que después de un mandato como el anterior, «caracterizado por la falta de resultados» en la resolución «se fueron del gobierno sin que se hubiera iniciado la redacción». Sentenció: «Nos encontramos un panorama desolador» con «un expediente de estas características que lleva trámites y tiempo». Pérez Frías concluyó: «Este no es un proyecto arquitectónico al uso, sino, al contrario, uno singular y muy complejo».

En junio de 2022, un acuerdo de la corporación insular, exigía la , responsabilidad por vicios ocultos– o no tanto– y daba un plazo de 19 meses al arquitecto para que pudiera presentar un proyecto.

Fuentes del Cabildo recalcaron ayer que «el Auditorio es seguro, ya que la zona deteriorada no afecta al público». Transmitieron «tranquilidad» porque los actos que se desarrollan allí tienen «todas las garantías de seguridad».

La pasarela de Anchieta abrirá en tres meses

El Cabildo prevé abrir al tránsito la pasarela del Padre Anchieta a finales de abril o principios de mayo, y la finalización de las obras, con la eliminación de los 13 pasos de peatones, el 30 de junio. «Si no surgen más inconvenientes» valoró el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, quien aclaró que «la pasarela no presenta oxidación». Afeó al PSOE que en su gobierno no hubiera puesto «ni una sola pieza». Aarón Afonso le reprochó los tres modificados y el encarecimiento de 7,8 millones iniciales a 13,1, así como los cinco plazos de ejecución desde el inicio en noviembre de 2021.

El pleno del Cabildo de Tenerife fue unánime, después de varias enmiendas y tras la moción inicial del Grupo Socialista, en exigir al Gobierno de Canarias medidas urgentes ante el deterioro de la sanidad pública en la Isla.

Tenerife exige a Europa la protección de los Grupos de Acción Local. La unión de dos mociones de CC-PP y Vox en una institucional insta a las administraciones españolas a pedir a la Unión Europea «que se tomen medidas para que el modelo de Desarrollo Local Participativo siga siendo una herramienta clave para la cohesión territorial y social”.

La unanimidad se rompió con el análisis del nuevo convenio de Dependencia y el ya habitual intercambio de acusaciones entre el gobierno y la socialista Marián Franquet sobre dato, relato y balance de lo hecho antes y ahora.