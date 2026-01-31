Así reaccionan los líderes canarios a la muerte de Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife

La muerte de Ricardo Melchior Navarro, expresidente del Cabildo de Tenerife y referente político de la democracia insular, ha desatado una ola de condolencias públicas que trascienden partidos y generaciones. Melchior marcó una época en la gestión pública canaria y su legado sigue muy presente en la infraestructura, la innovación y la visión energética de la isla.

Desde el Gobierno de Canarias, alcaldías, cargos públicos y compañeros de formación, las reacciones coinciden en una palabra: gratitud. A lo largo del día, se han sucedido los mensajes que lo recuerdan como un presidente transformador, riguroso en la gestión y profundamente humano en el trato.

Rosa Dávila: “El impulso del tranvía”

La presidenta actual del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, habló en nombre de toda la corporación insular: “Hoy, en nombre de toda la corporación, quiero expresar nuestro profundo pesar por la pérdida de Ricardo Melchior, quien fue presidente del Cabildo de Tenerife desde 1999 hasta 2013, convirtiéndose en el presidente insular que más tiempo ha estado al frente de la institución en la etapa democrática.

Ricardo Melchior fue un referente para la política tinerfeña y canaria, no solo por la duración de su mandato, sino por su manera de entender el servicio público. Siempre con serenidad, con rigor y con una clara visión de futuro”.

Para Dávila, "supo consolidar hitos fundamentales que hoy forman parte de la vida cotidiana de la isla, como fue el impulso y la puesta en marcha del tranvía".

"También [cabe destacar] su apuesta por la investigación y la innovación, fortaleciendo el papel del Cabildo como una institución clave para el desarrollo de Tenerife. Fue también un firme defensor de una estrategia de futuro basada en el conocimiento y la sostenibilidad, con la puesta en marcha del Instituto Tecnológico de Energías Renovables, que situaron a Tenerife en el mapa internacional de la investigación en energías renovables", comentó.

Fernando Clavijo: "Un compañero generoso y un referente del servicio público"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, compartió en redes sociales un mensaje personal de despedida: “Hoy despedimos a un compañero generoso y un referente del servicio público. Ricardo amó Tenerife y Canarias desde el compromiso, el diálogo y el trabajo constante. Dejó huella en el Cabildo y en quienes aprendimos a su lado. Un abrazo a su familia. DEP, presidente”.

Estas palabras han sido ampliamente compartidas entre militantes y simpatizantes de Coalición Canaria, el partido en el que Melchior militó durante toda su carrera política, y del que aún formaba parte de la Ejecutiva Nacional.

José Manuel Bermúdez: “Fue un presidente transformador e innovador”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recordó su etapa como vicepresidente bajo la presidencia de Melchior:

“Lamento muchísimo su pérdida. Tuve ocasión de compartir muchísimos momentos de trabajo y personales con Ricardo. Fui su vicepresidente del Cabildo y mi relación con él fue siempre muy buena y estrecha. Fue un gran presidente del Cabildo. Un tinerfeño comprometido con su isla. Transformador e innovador. Su trabajo en el progreso del sector agrario, de las energías renovables, las comunicaciones y la movilidad (promotor incansable del tranvía), entre otras muchas cosas, ha sido fundamental para el progreso de la isla. Descansa en paz, presidente”.

Casimiro Curbelo: "Una persona entregada al servicio público"

Desde La Gomera, el también presidente del Cabildo insular y líder de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, expresó su pesar:“Acabo de recibir la noticia del fallecimiento del que fuera presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior. Mi sentido pésame a su familia y amigos. Nos deja una persona entregada al servicio público en los diferentes ámbitos en los que ocupó responsabilidades”.

Lope Afonso: "Una figura clave en la historia reciente de nuestra isla"

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, también se unió a las condolencias públicas con un mensaje que resaltaba la trascendencia de su figura más allá del contexto político:“Hoy despedimos a una figura clave en la historia reciente de nuestra isla. Ricardo Melchior dedicó su vida a la transformación de Tenerife con una visión de futuro innegable. Más allá de las siglas, su legado de modernización y su pasión por esta tierra perdurarán en el Cabildo de Tenerife. Todo mi cariño y fuerza a su familia y allegados en estos momentos”.

El empresariado tinerfeño: “Pensó la isla desde el interés general”

También desde el sector económico se han sumado las condolencias. Las principales organizaciones del empresariado de Tenerife han emitido un comunicado conjunto en el que lamentan profundamente la pérdida del expresidente insular y destacan su impacto en el desarrollo económico de la isla.

“Ricardo Melchior fue una figura clave en la modernización de Tenerife, con una visión de largo plazo que contribuyó de forma decisiva al desarrollo de infraestructuras, la sostenibilidad y el fortalecimiento del progreso económico y social”, señalan.

Además, subrayan su capacidad para pensar Tenerife desde el interés general, su respeto institucional y su firme convicción de que el desarrollo económico es una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de las personas.

“Desde el ámbito empresarial queremos destacar su talante dialogante, su respeto institucional y su compromiso con el futuro. Descanse en paz”.

Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna: "Un lagunero ilustre que lideró el Cabildo"

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, expresó que "hoy hemos amanecido con la triste noticia del fallecimiento de Ricardo Melchior, un lagunero ilustre que lideró el Cabildo de Tenerife durante muchos años, convirtiéndose en uno de los referentes políticos de esta Isla".

El regidor lagunero apuntó que "Ricardo siempre demostró su orgullo y sentimiento lagunero allá por donde fue. Deja aquí un gran legado, destacando por ser una persona afable y cercana con todos los que tuvimos el honor de conocerlo y compartir grandes momentos con él, de los que aprendimos muchísimo y sacamos lecciones valiosas de vida".

Gutiérrez añadió que, "desde aquí quiero trasladar mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y allegados. Descanse en paz".

Manuel Domínguez: "Visión de progreso"

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, recordó que "fue un ejemplo de compromiso con el servicio público".

"Su trayectoria, especialmente al frente del Cabildo de Tenerife, contribuyó de forma decisiva al desarrollo de la Isla y del Archipiélago, siempre desde una visión de progreso y defensa del interés general", señaló Domínguez.