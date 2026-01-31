La Policía Nacional emite una alerta que afecta a los conductores tinerfeños: comprobar los bajos de los coches y dar golpes al capó
Los conductores deben realizar esta práctica para evitar problemas durante los meses de invierno
Durante el invierno, los conductores suelen preocuparse con mayor frecuencia sobre el estado del vehículo, ya que la batería o el motor puede sufrir más. Sin embargo, hay un riesgo menos visible que pocos tinerfeños tiene en cuenta y que puede afectar a la seguridad vial.
La Policía Nacional ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales para alertar de un sencillo gestos que puede salvar vidas antes de arrancar el vehículo.
Los vehículos se utilizan como refugio en invierno
En los meses más frío del año, muchos animales, especialmente gatos callejeros, buscan un refugio en lugares cálidos para protegerse de las bajas temperaturas. Uno de los espacios más comunes es el interior de los vehículos, donde puede colarse con facilidad en el motor, el chasis o entre las ruedas.
La Policía Nacional explica que estos animales pueden esconderse en zonas del coche que no son visibles para el conductor. Entonces si el vehículo arranca sin comprobarlo, la probabilidad de que los animales salgan mal parados es alta.
Un simple gesto que puede salvar vidas
Para evitar estas situaciones, los agentes recomiendan dar unos golpes suaves con la mano en el capó antes de subirse al coche. Este gesto sirve para alertar a los animales y, en el caso de que haya alguno en el interior del vehículo, consiga salir a tiempo.
"Este gesto puede salvar vidas", asegura la agente de la Policía Nacional.
Los agentes lanzan este aviso, ya que si un gato se queda atrapado en el vehículo puede resultar herido. Además, estos animales puede deteriorar los cables provocando averías que deriven en fallos mecánicos durante la conducción.
Consejos de la Policía Nacional
Otro consejo es utilizar el claxon antes de arrancar y realizar una inspección visual si el conductor detecta ruidos extraños antes de arrancar el coche. En la prevención está la clave para evitar accidentes innecesarios.
"Es un pequeño gesto que marca la diferencia porque cada vida cuenta", concluye.
