Oramas: "Era mi amigo, pero también el gran político que necesitaba Tenerife"

Diputada nacional de Coalición Camaria por Santa Cruz de Tenerife entre los años 2007 y 2023, la lagunera Ana Oramas no podía ocultar la tristeza que sentía por la pérdida de un aliado: «Ricardo Melchior no sólo fue presidente delCabildo de Tenerife ySenador, sino que era mi amigo», abrevió la vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias. «Fue un hombre cuya principal preocupación era la situación del campo canario, que fundó las bodegas insulares, que se preocupaba de la ganadería y la agricultura, pero, a su vez, fue un invonavor», destacó en el instante de valorar que fue él quien «introdujo todo el tema de las renovables cuando ni siquiera se hablaba de renovables en España»·. La exalcaldesa de La Laguna recuerda de su etapa al frente del consistorio de Aguere que «fue su gran aliado en el proyecto de peatonitación de y el Plan la Cuesta y Taco», agradeció sin dejar de contar que «sin él La Laguna y Taco y La Cuesta no serían lo que hoy son... Era una persona muy cercana y hoy toda la Isla llora por RircardoMelchior».