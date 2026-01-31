Nace Aemaco para fortalecer y dar voz a las industrias de la madera y el corcho
En Canarias siempre hemos cuidado a nuestros mayores en casa. En el salón de toda la vida, en la cocina donde se cuentan historias, en la mecedora junto a la ventana. Cerca.
Con cariño. Sin perder nuestras raíces.
Wayalia Tenerife nace de esa manera tan nuestra de entender la familia y el hogar. Una empresa canaria dedicada al cuidado y atención domiciliaria de personas mayores, que convierte esa tradición en un servicio profesional, cercano y profundamente humano.
Hoy muchas familias necesitan apoyo para seguir cuidando como desean. Y Wayalia Tenerife está ahí: escuchando, acompañando y ofreciendo soluciones reales para que los mayores sigan viviendo donde mejor están, en su casa, con dignidad, seguridad y bienestar.
Cada persona merece un cuidado a su medida.
En Wayalia Tenerife no existen soluciones estándar. Cada mayor tiene su carácter, sus costumbres y su manera de vivir. Por eso, todo comienza con una conversación.
El equipo conoce a la familia, entiende su situación y descubre qué necesita realmente esa persona a la que van a cuidar. A partir de ahí, se selecciona al cuidador o cuidadora que mejor encaja, no solo por experiencia profesional, sino por afinidad humana.
Se busca que haya conexión, respeto y confianza. Que con el tiempo, cuidador y usuario compartan conversaciones, rutinas y momentos cotidianos que transforman la asistencia en compañía real.
Así se evita la rotación y se construyen vínculos estables que dan tranquilidad a las familias.
Cuidar bien es estar presentes siempre.
El trabajo de Wayalia Tenerife no termina cuando el cuidador entra en el hogar. El equipo mantiene un seguimiento continuo, escucha a las familias, acompaña a los profesionales y ajusta cada servicio cuando es necesario.
Esa presencia constante es la que permite que todo fluya con calma y seguridad.
Cuidar a un ser querido es una responsabilidad enorme. Por eso, las familias necesitan sentir que no están solas, que hay un equipo detrás que responde, orienta y se implica de verdad.
Una empresa canaria, cercana y accesible.
Wayalia Tenerife desarrolla su labor desde la isla y para las familias de la isla. Su oficina en Calle Nava y Grimón, 17, en San Cristóbal de La Laguna, es un lugar donde las familias pueden acercarse, poner cara al equipo, hablar sin prisas y sentirse escuchadas.
Ese trato directo forma parte de la identidad canaria: cercanía, confianza y comunidad.
Elegir una empresa de cuidado domiciliario canaria significa apostar por un servicio que entiende nuestra forma de vivir y de cuidar. Apoyar lo canario también es cuidar a los nuestros.
El Especial Apoyo a lo Canario pone en valor a quienes fortalecen el tejido local. Wayalia Tenerife lo hace cada día, ofreciendo un servicio esencial para las familias canarias y cuidando a quienes han construido nuestra historia.
Elegir Wayalia Tenerife es apoyar una empresa hecha desde aquí, que cuida desde aquí y para los de aquí.
Porque cuidar bien a nuestros mayores no es solo un servicio.
Es una forma de honrar lo que somos.
Las familias que necesiten orientación pueden acercarse a la oficina de La Laguna o contactar por teléfono en el 822 05 47 89.
En Wayalia Tenerife, cuidar a los nuestros es y seguirá siendo nuestra razón de ser.
