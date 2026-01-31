Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OBITUARIO

Muere Ricardo Melchior expresidente del Cabildo de Tenerife

Ingeniero, político y pionero europeo en energías renovables, su legado sigue presente en la isla

Santa Cruz de Tenerife

Cuando Ricardo Melchior Navarro regresó de Alemania en los años 70, no traía solo títulos universitarios y dominio de tres idiomas. Traía una idea clara de futuro. Creía que Tenerife podía convertirse en un referente en energías limpias, en gestión pública rigurosa y en equilibrio entre progreso y territorio. Y dedicó su vida a hacerlo posible.

Este 31 de enero ha fallecido el expresidente del Cabildo de Tenerife, ingeniero industrial y figura clave de la política canaria, a los 76 años. Vinculado a Coalición Canaria (CC), ocupó la presidencia insular entre 1999 y 2013, lideró proyectos europeos sobre energía sostenible, fue senador y presidió la Autoridad Portuaria. Su muerte deja un vacío político y simbólico que la isla ya empieza a notar.

Con independencia de otros proyectos que lideró, Melchior fue el gran impulsor de la implantación del tranvía en la zona metropolitana de Tenerife.

Clavijo: "Un referente"

El presidente del Gobierno de Canarias y líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, expresó que "hoy decimos adiós a un compañero generoso, un maestro y un referente. Ricardo entendía el servicio público desde la cercanía, el respeto y el profundo amor por esta tierra".

"Amó Tenerife y amó Canarias con convicción y sin estridencias, defendiendo un nacionalismo que nace del compromiso, del diálogo y del trabajo constante por mejorar la vida de nuestra gente", apuntó Clavijo.

Añadió el presidente canario que "dejó una huella especial en el Cabildo de Tenerife, pero también en quienes tuvimos la suerte de aprender a su lado. Un abrazo a su familia.DEP, presidente. DEP, compañero".

"Un gran servidor público"

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso Hernández, manifestó que lamenta "profundamente la pérdida de Ricardo Melchior".

"Fue un gran servidor público, una figura clave para el progreso de Tenerife. Tuve la suerte de compartir momentos de conversación sincera con él sobre el futuro de la Isla y la política de estos años, y su partida me causa mucho pesar. Es un día triste. Descanse en paz", aseguró Afonso.

