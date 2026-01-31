Jaír Ramírez, cantante y guitarrista de Pumuky: "Pensamos en el directo como un acto de gratitud"
La banda tinerfeña Pumuky se corona con su último disco, ‘No sueltes lo efímero’, que la prensa musical ha situado entre los mejores trabajo de 2025
Cabeceras de referencia en la industria musical como Rockdelux, MondoSonoro, Muzikalia, Hipersónica y CrazyMinds acaban de situar No sueltes lo efímero (Keroxen 2025), el quinto álbum de la banda canaria Pumuky, entre lo mejor de 2025. De este modo, tras diez años de silencio en formato largo, el regreso de la formación no solo ha sido un acontecimiento esperado, sino un triunfo rotundo. Los hermanos Jaír y Noé Ramírez están detrás de la banda desde sus inicios, en 2003, y estrenan en esta ocasión nuevos compañeros de viaje para este disco que tan buenas noticias les están trayendo. Precisamente, el músico Jaír Ramírez celebra que la banda haya sido incluida en las principales listas del país porque, recuerda, «puede ser una forma de darnos a conocer», ya que «hoy en día es realmente complicado, con tantos trabajos que se publican cada mes y con tantos estímulos. Al final, es difícil que la gente te encuentre». Para celebrar esta tan buena acogida, Pumuky ofrece este fin de semana los últimos conciertos de su gira, que finaliza este sábado 31 de enero en diferentes salas de Andalucía.
No sueltes lo efímero fue un disco de largo recorrido porque estuvieron varios años trabajando en él. Pero dadas las buenas noticias obtenidas, parece que ahora el tiempo no pesa tanto.
Sí, la verdad que fue un disco que nos llevó bastante tiempo. Durante la pandemia publicamos un EP, Castillo interior, que trabajamos solo mi hermano y yo. En esa época, la banda se nos había desestructurado un poco, pero a partir de ese momento pensamos que nos gustaría volver a armar el grupo para poder tocar en formato grande, sobre los escenarios. Así que, desde ese momento y hasta 2024, estuvimos metidos en ese proceso de reestructurar la banda y empezar a trabajar el LP con las nuevas incorporaciones.
Pero tanto trabajo ahora se ve reconocido con este reconocimiento, uno de los mejores discos publicados en España en el último año según la prensa especializada. ¿Qué tal reciben esa noticia?
Ha sido toda una alegría, porque siempre alegra que a otras personas les guste lo que haces. La verdad es que ha sido algo totalmente inesperado porque no entraba dentro de nuestras previsiones. Ya sabemos cómo son estas cosas y es muy difícil entrar en esas listas por la gran cantidad de álbumes que se publican en la actualidad y, además, no dejamos de ser una banda muy pequeñita. Así que ha sido una sorpresa muy grande. A estas alturas de nuestra carrera, cuando nos ponemos a trabajar en algún proyecto nuevo, lo hacemos en primer lugar por nosotros mismos, porque para nosotros la música sigue siendo algo divertido, una forma de relacionarnos con otras personas y de expresarnos, que es lo principal para nosotros. La expresión en el arte no deja de ser sanador para nosotros. Así que en primer lugar este álbum lo hicimos porque nosotros necesitábamos hacerlo. Y todo lo que ha venido después ha sido un regalo. No nos podíamos imaginar la respuesta que hemos obtenido.
Entonces, Pumuky hace música para disfrutar del mero proceso de composición, ¿más allá del directo?
Para mí, la parte creativa es la más importante, sin duda. De hecho, cuando estoy componiendo un disco, ni siquiera estoy pensando en tener que defenderlo en algún momento en directo. Nosotros trabajamos en este último lanzamiento mientras pasábamos por una situación de incertidumbre, porque no teníamos un sello discográfico en ese momento y ni siquiera sabíamos si esas canciones iban a salir a la luz. Así que hicimos ese disco pensando, incluso, que a lo mejor nadie lo iba a escuchar. Así es como yo suelo trabajar: hago canciones sin tener la certeza de que eso se vaya a escuchar, pensando que a lo mejor esos temas se quedan ahí para los míos. Pero, en el fondo, creo que eso nos ayudó porque nos salió un disco que no tenía ningún tipo de presión detrás, no pensamos si iba a gustar o se iba a vender. Así que de alguna manera todo eso le dio más autenticidad o sinceridad, que no hubiéramos conseguido con otros planteamientos.
¿Y como definiría este No sueltes lo efímero?
Creo que se trata de un disco complicado, difícil. No es para nada un disco de una primera escucha porque no sigue ningún tipo de tendencia actual en la música. No es un disco que esté de moda, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos planteamos hacer este trabajo para disfrutarlo y creo que precisamente eso nos ha ayudado a conectar con la gente. Eso es algo que hemos visto después, que las canciones han tocado la fibra sensible de mucha gente.
Con una carrera tan dilatada como la de Pumuky, ¿en qué lugar situarían este último trabajo discográfico?
La palabra ambición no suele entrar dentro de nuestro vocabulario, porque sobre todo nos gusta hacer las cosas con cariño, aunque eso también puede ser ambicioso, sobre todo cuando a nivel artístico buscamos ofrecer algo que nos sorprenda o nos guste primero a nosotros. Eso también es muy difícil porque yo descarto muchas cosas de las que hago, pero no porque piense que no va a gustar al público, sino porque directamente no me gustan a mí. A partir de ahí, cada disco que hacemos es un milagro. En primer lugar, porque es muy difícil publicar un disco, sobre todo para gente como nosotros, que nos dedicamos a otras cosas, tenemos otros trabajos, tenemos familias, y no tenemos tiempo absolutamente para nada. Entonces, tan solo el hecho de encontrar tiempo para hacer algo creativo de esta dimensión es importante, aunque es cierto que hoy en día hacer un disco para cualquier persona no es fácil.
Ya que comenta que en un principio afrontaron este trabajo por el mero hecho de componer y sanar con el proceso, ¿qué importancia le dan luego al directo y cómo están siendo las presentaciones de este trabajo?
Tenemos una relación con el directo un poco diferente porque no es una prioridad para nosotros. De hecho, a mí no es lo que más me gusta hacer. Yo me planteo el directo como una forma de dar las gracias a la gente que nos sigue, así que lo hago por gratitud. Por otro lado, girar hoy en día es muy complicado pero pensamos que nos gustaría presentar este disco en salas y por eso montamos una gira con doce fechas en la Península, más algunas otras que hemos ido haciendo por Canarias. Comenzamos en junio y terminamos este fin de semana. Comenzamos en el norte y terminamos en Andalucía. Ha ido muy bien y estamos contentos, sobre todo porque hemos visto la respuesta del público cara a cara y porque la música también tiene esa parte de comunión que tanto se disfruta. Las giras nos dan la oportunidad de tocar con otros grupos, de conocer gente y también a nuestros seguidores, así que el directo se convierte en una mezcla de dar las gracias y también de seguir disfrutando de la aventura.
¿Y cómo se presenta el año 2026 para Pumuky?
Consideramos que con estos conciertos cerramos una etapa y no tenemos ni idea de lo que puede venir después. Si surge la oportunidad de tocar en algún sitio más, y nos parece interesante aceptarlo, lo haremos, pero no tenemos ningún plan a medio plazo. Cuando tengamos la necesidad de volver a sentarnos y ponernos a componer, lo haremos, pero a día de hoy no tenemos ningún plan futuro. No creemos que el éxito de este trabajo nos vaya a servir para encadenar algún otro, algo más grande de lo que ya hemos hecho.
