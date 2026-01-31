INVOLCAN lamenta profundamente el fallecimiento de Ricardo Melchior

En el ámbito político, Ricardo Melchior fue quien más decisivamente contribuyó a la reducción del riesgo volcánico en Canarias. En 1996, siendo vicepresidente del Cabildo de Tenerife, viajó a Japón para conocer los programas de vigilancia volcánica.

Participó en el International Symposium on Earthquake and Volcanic Eruption Prediction by Geochemical Methods, celebrado en honor del profesor Hiroshi Wakita, de la Universidad de Tokio.

En 1997, impulsó la creación de un grupo volcanológico en el ITER, sentando las bases para un programa de vigilancia volcánica en Canarias, inexistente hasta entonces.

A raíz de la crisis sismo-volcánica de Tenerife en 2004, y ante la ausencia de planes estatales y autonómicos, lideró el Plan de Actuación Coordinada de Protección Civil ante una posible erupción.

Este plan incluyó la participación del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Tenerife, frente a la falta de implementación de la Directriz Básica de Protección Civil.

Como Senador por Tenerife, logró en 2005 la aprobación unánime del Senado para crear el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), con apoyo de todas las administraciones.

Melchior defendía que la gestión del riesgo volcánico debía liderarse desde Canarias, única región española expuesta, y apostó por la descentralización de organismos estatales.

Más de un centenar de científicos nacionales e internacionales respaldaron esta decisión, demostrando un consenso científico y político notable.

En 2010, consiguió que Tenerife acogiera la sexta edición de Cities on Volcanoes (CoV6), la mayor conferencia internacional sobre riesgo volcánico.

El evento reunió a 856 participantes de 53 países, reforzando el papel de Canarias como referencia mundial en gestión del riesgo volcánico.

Durante la inauguración, Melchior anunció que el Cabildo de Tenerife impulsaría INVOLCAN, ante la falta de cumplimiento por parte del Estado.

Esta declaración contó con el respaldo de la Asociación Internacional de Volcanología (IAVCEI) y reafirmó su liderazgo y compromiso con la ciencia volcánica en Canarias.