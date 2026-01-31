Los empresarios del sur de Tenerife perciben desprecio en la parálisis del Hospital del Sur

El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Javier Cabrera, asegura que la «situación de bloqueo» que sufre la ampliación del Hospital del Sur «es un insulto a la ciudadanía y la prueba del desprecio histórico a nuestra comarca». Respalda la crítica de la plataforma ciudadana y advierte que «estamos ante una falta de respeto grave».

Cabrera defiende que un complejo hospitalario «adecuado a las necesidades de nuestro pueblo es fundamental para Tenerife y para el desarrollo equilibrado de nuestra Isla». En este punto, sostiene que el hecho de llevar «décadas paralizado por los distintos gobiernos autonómicos es algo que no vamos a seguir permitiendo en esta parte de la Isla». El presidente del CEST recordó que esta situación «no se da en ningún otro punto del Archipiélago ni del conjunto de España».

Tras referirse a las «casi dos décadas de promesas incumplidas», el dirigente empresarial de la comarca apunta que el bloqueo del Hospital del Sur «ya no puede calificarse como un problema administrativo, sino como una falta de respeto grave y continuada a la ciudadanía, no solo del sur de Tenerife, sino también a los residentes de otras islas como La Gomera, que pueden beneficiarse de esta infraestructura sanitaria».

Cabrera incide en que «estamos sufriendo un maltrato continuado hacia una comarca que genera una parte esencial de la riqueza de Canarias, pero que sigue siendo ignorada sistemáticamente por el Ejecutivo autonómico, tanto el actual como los anteriores». Al tiempo critica «la reiteración de anuncios, plazos y fechas que nunca se cumplen».

Noticias relacionadas

El Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife advierte que la paciencia de la sociedad civil y del tejido económico está completamente agotada. «Basta ya de palabras vacías. No queremos más declaraciones ni más titulares huecos. Queremos hechos y los queremos ya. Cualquier discurso que no venga acompañado de decisiones, inversiones y un calendario real es simplemente propaganda», afirmado el presidente del CEST. n