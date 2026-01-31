Adeje
Los empresarios del sur de Tenerife perciben desprecio en la parálisis del Hospital del Sur
El presdiente del CEST, Javier Cabrera, advierte que la la paciencia de la sociedad civil y del tejido económico está agotada
El presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Javier Cabrera, asegura que la «situación de bloqueo» que sufre la ampliación del Hospital del Sur «es un insulto a la ciudadanía y la prueba del desprecio histórico a nuestra comarca». Respalda la crítica de la plataforma ciudadana y advierte que «estamos ante una falta de respeto grave».
Cabrera defiende que un complejo hospitalario «adecuado a las necesidades de nuestro pueblo es fundamental para Tenerife y para el desarrollo equilibrado de nuestra Isla». En este punto, sostiene que el hecho de llevar «décadas paralizado por los distintos gobiernos autonómicos es algo que no vamos a seguir permitiendo en esta parte de la Isla». El presidente del CEST recordó que esta situación «no se da en ningún otro punto del Archipiélago ni del conjunto de España».
Tras referirse a las «casi dos décadas de promesas incumplidas», el dirigente empresarial de la comarca apunta que el bloqueo del Hospital del Sur «ya no puede calificarse como un problema administrativo, sino como una falta de respeto grave y continuada a la ciudadanía, no solo del sur de Tenerife, sino también a los residentes de otras islas como La Gomera, que pueden beneficiarse de esta infraestructura sanitaria».
Cabrera incide en que «estamos sufriendo un maltrato continuado hacia una comarca que genera una parte esencial de la riqueza de Canarias, pero que sigue siendo ignorada sistemáticamente por el Ejecutivo autonómico, tanto el actual como los anteriores». Al tiempo critica «la reiteración de anuncios, plazos y fechas que nunca se cumplen».
El Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife advierte que la paciencia de la sociedad civil y del tejido económico está completamente agotada. «Basta ya de palabras vacías. No queremos más declaraciones ni más titulares huecos. Queremos hechos y los queremos ya. Cualquier discurso que no venga acompañado de decisiones, inversiones y un calendario real es simplemente propaganda», afirmado el presidente del CEST. n
- Frío, viento y heladas: la Aemet avisa de un episodio invernal en Tenerife
- La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
- La Guardia Civil vigila el interior de los vehículos tinerfeños por transportar las bolsas de la compra: multas hasta 200 euros
- El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?
- El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla
- Oportunidad en Tenerife: espectacular chalet independiente de dos plantas en una de las mejores zonas de La Orotava
- La Guardia Civil multa a los conductores tinerfeños por no usar o encender antes de tiempo esta señalización: sanciones de 200 euros