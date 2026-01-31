Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La DGT avisa los conductores tinerfeños: esto es lo que ocurre si tienes una de las balizas V16 retiradas

No llevar la luz de emergencia supone sanciones de hasta 200 euros

Baliza V16 de emergencia para vehículos

Baliza V16 de emergencia para vehículos / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Helena Ros

Helena Ros

La baliza V16 entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026, desde entonces los conductores están obligados a llevarla en las guanteras o en el lateral de los vehículos para poder acceder a ella fácilmente en caso de sufrir una avería o accidente en las carreteras españolas.

La medida impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y evitar que los conductores ponga en riesgo sus vidas y las del resto en caso de tener que señalizar una avería.

Según el Reglamento General de Circulación, este accesorio de señalización se aplica a turismos, vehículos mixtos, vehículos destinados al transporte de mercancías de hasta 3.500 kg.

¿Cuáles son las balizas V16 válidas?

La DGT facilita en su web oficial a todos los conductores un listado con los modelos homologados para que los conductores españoles pueden revisar los modelos antes de realizar la compra.

La recomendación de los agentes de seguridad es comprobar que la baliza aparece en el listado de la DGT como modelo conectado a DGT 3.0 ante de comprarla. De lo contrario, la luz de emergencia no es válida.

Multa de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera

Te pueden multar por no llevar la baliza V16 / Neomotor

Estos son los modelos que han retirado

Se han retirado recientemente el certificado a cuatro dispositivos por motivos administrativos. Los modelos afectados son:

  • Don Feliz V16IoT (certificado PC24020029) – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic
  • The Boutique For Your Car V16IoT (certificado PC25020290) – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic
  • Ikrea V16IoT (certificado PC25060006) – Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic
  • Call SOS, modelo XL-HZ-001-VC (certificado 2024060583G1) – Ditraimon SL

¿Me pueden multar si tengo alguna de estas balizas?

FACUA aclara que los dispositivos adquiridos antes de perder su vigencia pueden seguir usándose con normalidad, ya que cumplen con todas los requisitos técnicos exigidos por la DGT. Por tanto, no conllevan sanción y pueden seguir utilizándose en 2026.

Sin embargo, las autoridades advierten que esto no debe confundirse con la conectividad, es decir, las que no incorpora geolocalización ni se conecta a la plataforma digital de la DGT 3.0.

TEMAS

