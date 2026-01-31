Los cruceros superan las 400 escalas por primera vez en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife cerró el ejercicio con un balance positivo en sus principales indicadores de actividad, consolidándose como uno de los motores estratégicos del sistema portuario canario, tanto en movimiento de pasajeros, con más de tres millones de usuarios, como de mercancías, superando las 12 millones de toneladas. En cifras, registró 3.042.731 pasajeros (192.000 más que el año anterior). De ellos, más de 1,1 millones fueron cruceristas (18,44% más que en 2024). Los cruceros realizaron 411 escalas en este puerto, 59 más que el año pasado (+16,76%).

En su análisis, la Autoridad Portuaria llama la atención a la modalidad de puerto base, aquella en la que el crucerista inicia y finaliza en Tenerife su travesía atlántica, pues fueron 473.052 los que la realizaron el año pasado, 127.000 más que en 2024.

El presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, realzó la importancia de esta modalidad porque «genera muchísima más economía, entre otras cosas, porque el crucerista viene en avión, embarca y desembarca por Tenerife, lo que permite que un porcentaje alto de turistas se quede en la zona unos días, antes o después de sus vacaciones, disfrutando del ocio y la gastronomía local». Además, explicó que «los cambios de tripulación que se realizan en los puertos también representan un flujo económico significativo, y Tenerife, en ambos casos, se beneficia notablemente».

Como es habitual en el puerto chicharrero, el movimiento de vehículos también es representativo, con 743.673 unidades vinculadas al régimen de pasaje, un 1,5 por ciento más.

En lo que respecta al tráfico de mercancías, el puerto de Tenerife movió 12,4 millones de toneladas en 2025, lo que supone un aumento de 529.241 toneladas en comparación con el ejercicio anterior y equivale a un crecimiento del 4,45%.

Destaca el comportamiento de la mercancía general, que alcanzó los 8,1 millones de toneladas y una subida del 12,46%, así como el granel sólido sólidos que creció en un 25,77% con 395.734 toneladas. Sin embargo, los graneles líquidos experimentaron una caída del -8,94% con 3,1 millones de toneladas contabilizadas, es decir, 312.835 menos que en 2024.

También la mercancía contenerizada mostró una tendencia positiva, con un aumento del 9,36% fruto de los 4,4 millones de toneladas movidas, 376.209 toneladas más que en el ejercicio anterior.

En este apartado, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife manipuló el año pasado 297.727 contenedores, 17.288 más que en 2024, lo que arroja un alza del 6,16%.

En conjunto, estos indicadores confirman la evolución positiva y sostenida del puerto de Santa Cruz de Tenerife. El notable impulso del tráfico de cruceros, junto al crecimiento de la mercancía general y contenerizada, evidencia la capacidad del puerto para adaptarse a las nuevas demandas del sector marítimo y logístico, reforzando su competitividad y atractivo internacional. De este modo, el puerto tinerfeño se afianza como una infraestructura clave para el desarrollo económico de la isla y del Archipiélago, sentando unas bases sólidas para afrontar con garantías los retos y oportunidades de los próximos ejercicios.