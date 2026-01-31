El cambio de modelo en la protección de Tenerife

La Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife ha cerrado sus dos primeros años de gestión con una inversión sin precedentes y un giro profundo en la manera de proteger el territorio, reforzar la seguridad y avanzar hacia un modelo insular más sostenible, resiliente y planificado.

“Hay un cambio de paradigma en el cuidado de Tenerife, estamos cuidando de nuestra isla, estamos protegiendo nuestro medio natural, a su gente y por lo tanto, hay un compromiso que nos lleva a un cambio de modelo respecto a la gestión del Medio Natural”, apunta la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.

El balance de gestión de la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias correspondiente a los años 2024 y 2025 muestra un cambio de enfoque claro basado en actuar con visión estratégica, anticiparse a los riesgos y dotar a la Isla de las herramientas necesarias para proteger su territorio y a su población en un contexto de emergencia climática y creciente presión sobre los recursos naturales.

Este cambio de rumbo ha sido posible gracias a una apuesta firme por la inversión pública. De hecho, el presupuesto del área experimentó un incremento que ha permitido movilizar más de 1.200 millones de euros durante el mandato. “Una cifra que equivale a un presupuesto anual completo del Cabildo y que refleja la prioridad política otorgada a la conservación del territorio, la seguridad y la sostenibilidad, pero sobre todo un cambio de modelo”, apunta la presidenta Rosa Dávila.

“Esto denota un compromiso del Cabildo de Tenerife con la sostenibilidad de la Isla”, indica la consejera insular, Blanca Pérez, que resalta el aumento de las plantillas a todos los niveles y sobre todo en prevención, añadiendo que se trabaja en la formación dual para que los jóvenes se formen, a lo se suman los programas de Educación Ambiental y de voluntariado, que califica de “ejemplares”.

Restaurar tras el incendio

Uno de los principales desafíos del inicio del mandato fue hacer frente a las consecuencias del grave incendio forestal del verano de 2023. “Cuando llegamos al Cabildo, ese verano sufrimos un voraz incendio que arrasó cerca de 15.000 hectáreas. En los meses siguientes pusimos en marcha la mayor campaña de restauración post incendio de la historia de Tenerife, con una inversión superior a 11,2 millones de euros”, destaca la presidenta insular.

Las actuaciones han permitido restaurar 150 hectáreas de superficie forestal y plantar más de 90.000 especies autóctonas, en lo que supone la mayor intervención de recuperación ecológica realizada nunca en la Isla.

Este esfuerzo ha ido acompañado del refuerzo del operativo BRIFOR, la ampliación del periodo de alto riesgo de incendios y una apuesta decidida por la prevención, la selvicultura y la planificación a medio y largo plazo.

El objetivo ha sido claro y es el de reducir la vulnerabilidad del territorio, proteger los montes y evitar que episodios de esta magnitud vuelvan a tener consecuencias tan devastadoras.

Regular para conservar

La protección del territorio ha exigido también decisiones complejas y valientes. La regulación del acceso al barranco de Masca se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles del nuevo modelo de gestión del uso público en espacios naturales frágiles.

La implantación de un sistema de control de aforos y de la ecotasa ha permitido reducir un 70% la afluencia de visitantes, pasando de alrededor de 100.000 personas al año a poco más de 24.000. De ellas, el 95 % son visitantes, ayudando a recuperar el equilibrio ambiental del barranco y a mejorar la seguridad.

Los ingresos obtenidos, en torno a 700.000 euros anuales, se han reinvertido íntegramente en la conservación del espacio, el mantenimiento del sendero, el embarcadero, el centro de visitantes y el servicio de transporte público, además de generar 17 empleos directos. Masca se ha convertido así en un modelo exportable de visita ordenada y conservación efectiva.

El Parque Nacional del Teide ha sido otro de los grandes ejes de actuación. Durante estos dos años se ha reforzado de forma notable la vigilancia ambiental y el control de accesos, hasta convertirlo en el único parque nacional de España con vigilancia permanente las 24 horas del día, los 365 días del año.

La inversión en personal se ha duplicado para contar con un modelo más eficiente, regulado y orientado a su preservación a largo plazo, reforzado con la reciente implantación de la ecotasa para el acceso, por dos senderos, a El Teide para los turistas.

Seguridad y emergencias

La Consejería insular ha impulsado también una profunda modernización del sistema insular de Seguridad y Emergencias. La estrategia Tenerife Isla + Segura ha reforzado la planificación, la coordinación entre administraciones y los recursos humanos y materiales disponibles.

Uno de los hitos más destacados fue el EU-MODEX Tenerife 2025, el primer simulacro de erupción volcánica realizado en España. El ejercicio contó con la participación de casi 1.000 intervinientes, con presencia internacional, y permitió poner a prueba los protocolos de respuesta ante una emergencia de gran magnitud.

En estos dos años se ha incrementado en medio centenar el número de plazas de bomberos, hasta alcanzar los 272 efectivos, y se han desarrollado más de 100 horas de formación para las protecciones civiles municipales. Además, se han destinado 4,6 millones de euros a la renovación de la flota del Consorcio de Bomberos y más de 700.000 euros a la mejora de parques.

Residuos y sostenibilidad

La sostenibilidad ha sido otro de los pilares del mandato, con especial énfasis en la gestión de residuos. La transformación del Complejo Ambiental de Tenerife avanza con una inversión que puede superar los 700 millones de euros, orientada a modernizar las infraestructuras, mejorar la eficiencia y avanzar hacia la economía circular.

Pero el cambio también se refleja en la respuesta ciudadana. La red insular de puntos limpios ha registrado cifras históricas. En los últimos dos años se han gestionado 63.500 toneladas de residuos, lo que supone un incremento del 14,6% respecto a periodos anteriores. El número de usuarios también ha crecido de forma significativa, alcanzando cerca de 297.000 personas, un 6 % más.

A estos datos se suma la red de 10 mini puntos limpios itinerantes, que recorren distintos municipios de la Isla y permiten recoger más de 80 toneladas anuales de residuos especiales, acercando el reciclaje a la ciudadanía. Además, se encuentran en construcción nuevos puntos limpios con el objetivo de crear una red más capilar y accesible.

La recogida selectiva de envases y vidrio también ha mostrado una evolución positiva, consolidando la colaboración con los sistemas integrados de gestión y mejorando tanto las cantidades recogidas como la calidad del material reciclado.

Planificar el futuro desde hoy

La elaboración del Plan Hidrológico de Tenerife 2027–2033 marca un hito para garantizar la seguridad hídrica de la Isla, en un contexto de sequía estructural y emergencia climática. A ello, Blanca Pérez indica que “se tuvo la valentía de ir a la emergencia hídrica para garantizar el abastecimiento de agua para la población y para la agricultura; así como la gestión de preservación de los acuíferos”.

Se han adoptado más de 75 medidas activadas frente a la emergencia hídrica, con un 85% ya cumplidas, e inversiones sin precedentes en desalación, depuración y reutilización para garantizar el abastecimiento y avanzar hacia el vertido cero.

Abunda en que la ejecución presupuestaria ha roto datos históricos en el Consejo Insular de Aguas, son los dos años de mayor inversión y de ejecución, llegando a los 31,5 millones de euros de ejecución de inversión en el año 2025

Un cambio de modelo

El balance de los dos primeros años de la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias no es solo una relación de actuaciones. Es la constatación de un cambio de modelo, basado en inversión, planificación y compromiso político.

Un modelo que ha permitido dar un vuelco a la protección del territorio, reforzar la seguridad de la ciudadanía y preparar Tenerife para afrontar con mayores garantías los retos ambientales y sociales de las próximas décadas.