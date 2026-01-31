La Aemet pronostica un domingo variable en Canarias: nubes a primera hora y tiempo más estable después
Las vertientes norte notarán más la nubosidad al inicio del día; conviene precaución en el mar por el oleaje del noroeste
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias cielos nubosos con lloviznas dispersas durante las primeras horas, sobre todo en las vertientes norte. A medida que avance la jornada, el tiempo tenderá a mejorar, con apertura de claros y ambiente más estable en la mayor parte del archipiélago.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, aunque con ligeros descensos locales. El viento será de componente norte, moderado en general, con intervalos fuertes y rachas localmente muy fuertes en zonas expuestas y de cumbre. En costas del suroeste dominarán las brisas.
En el mar, se recomienda precaución: viento del nordeste fuerza 3 a 5, amainando a 2 a 4, con marejadilla o marejada. El mar de fondo del noroeste alcanzará 3 a 4 metros, disminuyendo progresivamente hasta 2 a 3 metros.
TENERIFE — Nubes bajas y viento fuerte en zonas altas
El norte amanecerá nuboso con lluvias débiles, mientras que el sur tendrá más claros. Precaución por rachas fuertes en Anaga y cumbres.
Santa Cruz de Tenerife: 16 / 23 °C
LA GOMERA — Día mayormente estable
Predominarán los cielos poco nubosos, aunque el norte puede ver nubes a primera y última hora. Viento perceptible en zonas expuestas.
San Sebastián de La Gomera: 18 / 23 °C
LA PALMA — Nubes en el norte y este
Posibles lloviznas al amanecer en esas zonas; resto de la isla con tiempo más seco. Atención al viento en cumbres.
Santa Cruz de La Palma: 16 / 22 °C
EL HIERRO — Ambiente tranquilo con viento
Cielos en general despejados, con algunas nubes en el norte a primeras y últimas horas. El viento puede soplar con fuerza en las cumbres.
Valverde: 13 / 19 °C
LANZAROTE — Mañana nubosa y tarde más despejada
Las primeras horas pueden dejar nubes y alguna llovizna en el norte y oeste. El resto del día será más abierto, ideal para actividades al aire libre.
Arrecife: 15 / 22 °C
FUERTEVENTURA — Nubes tempranas, mejora clara
La nubosidad matinal puede dejar alguna gota débil, sobre todo fuera del sureste. Con el paso de las horas, se impondrán los claros.
Puerto del Rosario: 14 / 22 °C
GRAN CANARIA — Contraste marcado norte-sur
En el norte, nubes bajas y lloviznas a primera hora; en el sur y medianías, tiempo más seco y despejado. Atención al viento en zonas expuestas.
Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 21 °C
