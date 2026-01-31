La Aemet prevé cielos nubosos y lloviznas este sábado en Tenerife
El viento soplará moderado, pero podrá haber alguna racha muy fuerte
Tenerife terminará el mes de enero con un ligero cambio en el tiempo. Así, para este sábado, 31 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que pueda producirse alguna llovizna en la zona norte de la isla. Una situación que vendrá acompañada de cielos nubosos, que tenderán a abrirse durante la mañana.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, situándose los termómetros entre los 16 y los 22 grados.
Por su parte, si bien el viento soplará moderado, tampoco se descarta alguna racha muy fuerte.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Nuboso en el norte, por debajo de los 900 o 1100 metros de altitud, sin descartar lloviznas hasta primeras horas de la mañana, cuando tenderán a abrirse claros. Poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos nubosos en el suroeste durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de norte a nordeste, con algunos intervalos de fuerte en la vertiente sureste donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 22
LA GOMERA
Predominio del cielo poco nuboso o despejado, salvo cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 o 1100 metros de altitud durante la madrugada y a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, algunos intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste. Brisas en costas del sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 22
LA PALMA
Nuboso en el norte y este por debajo de los 900 o 1100 metros de altitud sin descartar lloviznas hasta primeras horas de la mañana, cuando tenderán a abrirse claros. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noreste. Brisas en costas del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 15 21
EL HIERRO
Predominio del cielo poco nuboso o despejado, salvo cielos nubosos en el norte por debajo de los 800 o 1000 metros de altitud durante la madrugada y a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste. Brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 14
