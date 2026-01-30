Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeFinalistas Murgas Carnaval de TenerifeDesaparecida Norte de TenerifeCarril San Isidro'Caso Mediador'Sucesos en TenerifeTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Wayalia Tenerife: cuidar a los nuestros, como siempre lo hemos hecho en Canarias

Wayalia Tenerife

Wayalia Tenerife / E. D.

Renata Domingo

Santa Cruz de Tenerife

En Canarias siempre hemos cuidado a nuestros mayores en casa. En el salón de toda la vida, en la cocina donde se cuentan historias, en la mecedora junto a la ventana. Cerca. Con cariño. Sin perder nuestras raíces.

Wayalia Tenerife nace de esa manera tan nuestra de entender la familia y el hogar. Una empresa canaria dedicada al cuidado y atención domiciliaria de personas mayores, que convierte esa tradición en un servicio profesional, cercano y profundamente humano.

Hoy muchas familias necesitan apoyo para seguir cuidando como desean. Y Wayalia Tenerife está ahí: escuchando, acompañando y ofreciendo soluciones reales para que los mayores sigan viviendo donde mejor están, en su casa, con dignidad, seguridad y bienestar.

Cada persona merece un cuidado a su medida

En Wayalia Tenerife no existen soluciones estándar. Cada mayor tiene su carácter, sus costumbres y su manera de vivir. Por eso, todo comienza con una conversación. El equipo conoce a la familia, entiende su situación y descubre qué necesita realmente esa persona a la que van a cuidar.

A partir de ahí, se selecciona al cuidador o cuidadora que mejor encaja, no solo por experiencia profesional, sino por afinidad humana. Se busca que haya conexión, respeto y confianza. Que con el tiempo, cuidador y usuario compartan conversaciones, rutinas y momentos cotidianos que transforman la asistencia en compañía real. Así se evita la rotación y se construyen vínculos estables que dan tranquilidad a las familias.

Cuidar bien es estar presentes siempre

El trabajo de Wayalia Tenerife no termina cuando el cuidador entra en el hogar. El equipo mantiene un seguimiento continuo, escucha a las familias, acompaña a los profesionales y ajusta cada servicio cuando es necesario. Esa presencia constante es la que permite que todo fluya con calma y seguridad.

Cuidar a un ser querido es una responsabilidad enorme. Por eso, las familias necesitan sentir que no están solas, que hay un equipo detrás que responde, orienta y se implica de verdad.

Una empresa canaria, cercana y accesible

Wayalia Tenerife desarrolla su labor desde la isla y para las familias de la isla. Su oficina en Calle Nava y Grimón, 17, en San Cristóbal de La Laguna, es un lugar donde las familias pueden acercarse, poner cara al equipo, hablar sin prisas y sentirse escuchadas.

Ese trato directo forma parte de la identidad canaria: cercanía, confianza y comunidad.

Elegir una empresa de cuidado domiciliario canaria significa apostar por un servicio que entiende nuestra forma de vivir y de cuidar.

Apoyar lo canario también es cuidar a los nuestros

El Especial Apoyo a lo Canario pone en valor a quienes fortalecen el tejido local. Wayalia Tenerife lo hace cada día, ofreciendo un servicio esencial para las familias canarias y cuidando a quienes han construido nuestra historia.

Elegir Wayalia Tenerife es apoyar una empresa hecha desde aquí, que cuida desde aquí y para los de aquí.

Porque cuidar bien a nuestros mayores no es solo un servicio.

Es una forma de honrar lo que somos.

Las familias que necesiten orientación pueden acercarse a la oficina de La Laguna o contactar por teléfono en el 822 05 47 89. En Wayalia Tenerife, cuidar a los nuestros es y seguirá siendo nuestra razón de ser.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Frío, viento y heladas: la Aemet avisa de un episodio invernal en Tenerife
  2. La Guardia Civil multa a los conductores tinerfeños por no usar o encender antes de tiempo esta señalización: sanciones de 200 euros
  3. La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife
  4. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  5. La Guardia Civil vigila el interior de los vehículos tinerfeños por transportar las bolsas de la compra: multas hasta 200 euros
  6. Sirven 400 bocadillos al día: el rincón de Tenerife donde está uno de los mejores bocatas de la isla
  7. El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla
  8. Así será la nueva piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife: la obra empezará con el derribo de las gradas

Wayalia Tenerife: cuidar a los nuestros, como siempre lo hemos hecho en Canarias

Wayalia Tenerife: cuidar a los nuestros, como siempre lo hemos hecho en Canarias

El jurado del 'caso Mediador' declara culpables a los tres acusados por un delito de cohecho

El jurado del 'caso Mediador' declara culpables a los tres acusados por un delito de cohecho

Tenerife registra más de 90 terremotos, pero Involcan descarta una erupción volcánica inminente

Tenerife registra más de 90 terremotos, pero Involcan descarta una erupción volcánica inminente

La Aemet avisa de un viernes con nubes y viento en Tenerife

La Aemet avisa de un viernes con nubes y viento en Tenerife

El Gobierno insular pide la paralización del acuerdo de la UE con Mercosur

El Gobierno insular pide la paralización del acuerdo de la UE con Mercosur

El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?

El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?

El tercer carril desde San Isidro a Oroteanda ya tiene proyecto

Domes Resorts se expande en el mercado español con Baobab Suites en Tenerife

Domes Resorts se expande en el mercado español con Baobab Suites en Tenerife
Tracking Pixel Contents