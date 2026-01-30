El tercer carril desde San Isidro a Oroteanda ya tiene proyecto

El Gobierno de Canarias aprobó el proyecto de construcción del tercer carril de la autopista del Sur entre San Isidro (Granadilla de Abona) y Oroteanda (San Miguel de Abona). Se trata de un tramo de casi 11 kilómetros que completa el proyecto de ampliación de la TF–1, cuya ejecución tiene un coste estimado superior a 126,3 millones de euros, según informó ayer la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Redactado por la empresa Proyma Consultores SLP, se plantea como esencial para resolver el problema de saturación que afecta a los más de 20 kilómetros que separan San Isidro y Playa de las Américas.

La construcción de un carril por sentido abarcará 10,8 kilómetros desde el enlace de San Isidro, en el kilómetro 53,4, hasta pasado Oroteanda, en el kilómetro 64,3, por el que transitan más de 30.000 vehículos cada día. Su ejecución requiere y contempla la fabricación de un nuevo enlace, el de Granadilla, y la remodelación de los existentes en San Isidro y el Aeropuerto Tenerife Sur, cuya configuración se redefinirá por completo, según informa Obras Públicas.

La Autopista del Sur cuenta en la actualidad en este tramo con dos calzadas dotadas de dos carriles por sentido, de 3,5 metros de anchura cada uno, arcenes interiores de un metro, arcenes exteriores de 2,5 metros, mediana de dos metros y bermas exteriores.

Este proyecto se suma al tercer carril aprobado por el Gobierno canario el pasado mes de noviembre entre los enlaces de Oroteanda (San Miguel de Abona) y el de Playa de las Américas (Adeje). La obra, que cuenta con una inversión de 175,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, requerirá la remodelación de los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Playa de las Américas, además de la ampliación de la carretera general del Sur a modo de nuevo acceso directo desde la TF-1 al Hospital del Sur, situado en El Mojón, en la localidad de Los Cristianos (Arona). Aumentará la capacidad de la carretera, mejorará la fluidez del tráfico y reforzará la seguridad vial en uno de los tramos más transitados de Canarias, con un volumen también superior a los 30.000 vehículos al día.

En conjunto, ambas obras suman casi 302 millones de euros pendientes de invertir para completar el proyecto global del tercer carril de la TF-1 entre San Isidro y Playa de Las Américas, «una intervención estratégica que responde al incremento sostenido del tráfico en el sur de la Isla». Así lo consideró el Ejecutivo regional, que defiende estas obras como respuesta a la alta demanda de movilidad en el sur de la Isla, necesarias para potenciar la competitividad económica y mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes. La actuación permitirá reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la conectividad entre los núcleos urbanos y turísticos y reforzar la capacidad logística del principal eje viario del sur.

Además de «indispensable», la directora general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, Rosana Melián, subrayó que la solución adoptada «se ha diseñado con un enfoque integral que prioriza la seguridad vial y la integración ambiental».

Las retenciones de tráfico en la Autopista del Sur se registran en cualquier momento del día. La zona de mayor importancia económica y turística de Tenerife, con elevado carácter comercial, registra un elevado tránsito que oscila desde los más de 30.000 que se registran entre San Isidro y el Aeropuerto Tenerife Sur hasta los más de 90.000 que cada día circulan por Los Cristianos y Adeje, con una media superior a 60.000 del aeropuerto a Guaza.

El siguiente paso por el que espera la comarca sur de la Isla es la licitación de las dos obras ya aprobadas del tercer carril desde San Isidro hasta Playa de las Américas. «Que se liciten, que no tengan problema presupuestario para ejecutar los dos tramos en simultáneo y sin retrasos, como en los casos de Las Chafiras y el Túnel de Erjos», matizó el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), Javier Cabrera.

Aunque transmitió satisfacción por el anuncio ayer de la aprobación del último proyecto, Cabrera sintetizó el cansancio de la comarca respecto a las tramitaciones vinculadas a las infraestructuras en el sur de la Isla: «Se nos está haciendo eterno», si bien «ya queda menos y vemos la luz al final del túnel».

El tercer carril de San Isidro a Playa de las Américas tuvo su primera publicación oficial en 2005, con la convocatoria en el BOC del concurso para elaborar los estudios y redactar el proyecto. Hasta el momento solo se ha ejecutado el tramo correspondiente a San Miguel de Abona, que consiste en un nuevo enlace en Las Chafiras –con la sustitución y ampliación del inicial– e incorporar otro enlace en Oroteanda para facilitar el desahogo del alto nivel de tráfico que registra este enclave, ya construido y en servicio. n