Así son los cuatro postres italianos que se han vuelto virales en Tenerife

En pleno paseo marítimo de Las Caletillas, un pequeño rincón esconde un pedazo de Sicilia. Frente al mar, esta heladería y pastelería artesanal ha conquistado el paladar y las redes sociales con sabores que transportan directamente al sur de Italia. Con San Valentín a la vuelta de la esquina, estos son los cuatro dulces estrella que se han convertido en auténticos objetos de deseo entre locales y visitantes.

Se trata de Ducì Heladería y Repostería Siciliana ha conquistado el paladar y las redes sociales con sabores que transportan directamente al sur de Italia.

1. Tiramisú: el clásico, reinventado

En Ducì no se conforman con el sabor tradicional. Aquí puedes probar el tiramisú en versiones como pistacho, Kinder Bueno o el siempre clásico. Cremoso, suave y con el punto justo de dulzor, se ha convertido en uno de los más pedidos del local.

2. Cola de langosta: crujiente y rellena

También conocida como “sfogliatella”, esta delicia hojaldrada se ofrece en diferentes sabores y tamaños. Pequeñas para un antojo, grandes para compartir, las colas de langosta de Ducì sorprenden por su textura perfecta y rellenos variados.

3. Cannolo siciliano: un bocado de tradición

El icónico postre siciliano está presente con varias versiones: desde el clásico relleno de ricotta, hasta opciones con crema pastelera, chocolate o incluso chocolate Dubái, una versión más exótica que ha llamado la atención de los foodies.

4. Tartaletas: mini o XL

Ideales para cualquier momento del día, las tartaletas de Ducì están disponibles en tamaño individual o familiar, y con rellenos que varían desde frutas hasta chocolate. Un postre sencillo pero que se vende como pan caliente.

Más que dulces: sabores salados y propuestas especiales

Además de los postres, Ducì ofrece una carta salada con especialidades italianas poco comunes en la isla: rekkebi de queso y pistacho, arancini artesanales, gofres recién hechos y helados caseros que cambian según la temporada.

Y de cara a Semana Santa, la gran novedad será la Colomba di Pasqua, un bizcocho esponjoso típico italiano con forma de paloma, elaborado artesanalmente y disponible por tiempo limitado.

Se encuentra ubicado en la avenida Marítima 33, Local 13, Las Caletillas, Candelaria en Tenerife. El local abre de miércoles a domingo, de 9:00 a 23:00 horas. Puedes encontrar más información en este enlace.