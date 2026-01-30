Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeFinalistas Murgas Carnaval de TenerifeDesaparecida Norte de TenerifeCarril San Isidro'Caso Mediador'Sucesos en TenerifeTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Así son los cuatro postres italianos que se han vuelto virales en Tenerife

Una pequeña pastelería siciliana en el sur de la isla se ha convertido en lugar de peregrinación para los amantes del dulce

Duci Pastelería Italiana Caletillas

Duci Pastelería Italiana Caletillas / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Santa Cruz de Tenerife

En pleno paseo marítimo de Las Caletillas, un pequeño rincón esconde un pedazo de Sicilia. Frente al mar, esta heladería y pastelería artesanal ha conquistado el paladar y las redes sociales con sabores que transportan directamente al sur de Italia. Con San Valentín a la vuelta de la esquina, estos son los cuatro dulces estrella que se han convertido en auténticos objetos de deseo entre locales y visitantes.

Se trata de Ducì Heladería y Repostería Siciliana ha conquistado el paladar y las redes sociales con sabores que transportan directamente al sur de Italia.

1. Tiramisú: el clásico, reinventado

En Ducì no se conforman con el sabor tradicional. Aquí puedes probar el tiramisú en versiones como pistacho, Kinder Bueno o el siempre clásico. Cremoso, suave y con el punto justo de dulzor, se ha convertido en uno de los más pedidos del local.

2. Cola de langosta: crujiente y rellena

También conocida como “sfogliatella”, esta delicia hojaldrada se ofrece en diferentes sabores y tamaños. Pequeñas para un antojo, grandes para compartir, las colas de langosta de Ducì sorprenden por su textura perfecta y rellenos variados.

3. Cannolo siciliano: un bocado de tradición

El icónico postre siciliano está presente con varias versiones: desde el clásico relleno de ricotta, hasta opciones con crema pastelera, chocolate o incluso chocolate Dubái, una versión más exótica que ha llamado la atención de los foodies.

4. Tartaletas: mini o XL

Ideales para cualquier momento del día, las tartaletas de Ducì están disponibles en tamaño individual o familiar, y con rellenos que varían desde frutas hasta chocolate. Un postre sencillo pero que se vende como pan caliente.

Más que dulces: sabores salados y propuestas especiales

Además de los postres, Ducì ofrece una carta salada con especialidades italianas poco comunes en la isla: rekkebi de queso y pistacho, arancini artesanales, gofres recién hechos y helados caseros que cambian según la temporada.

Y de cara a Semana Santa, la gran novedad será la Colomba di Pasqua, un bizcocho esponjoso típico italiano con forma de paloma, elaborado artesanalmente y disponible por tiempo limitado.

Noticias relacionadas y más

Se encuentra ubicado en la avenida Marítima 33, Local 13, Las Caletillas, Candelaria en Tenerife. El local abre de miércoles a domingo, de 9:00 a 23:00 horas. Puedes encontrar más información en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Frío, viento y heladas: la Aemet avisa de un episodio invernal en Tenerife
  2. La Guardia Civil multa a los conductores tinerfeños por no usar o encender antes de tiempo esta señalización: sanciones de 200 euros
  3. La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife
  4. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  5. La Guardia Civil vigila el interior de los vehículos tinerfeños por transportar las bolsas de la compra: multas hasta 200 euros
  6. Sirven 400 bocadillos al día: el rincón de Tenerife donde está uno de los mejores bocatas de la isla
  7. El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla
  8. Así será la nueva piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife: la obra empezará con el derribo de las gradas

La ecotasa para el acceso a senderos en el Teide recauda 34.090 euros y registra más de 3.000 turistas en dos semanas

La ecotasa para el acceso a senderos en el Teide recauda 34.090 euros y registra más de 3.000 turistas en dos semanas

Así son los cuatro postres italianos que se han vuelto virales en Tenerife

Así son los cuatro postres italianos que se han vuelto virales en Tenerife

Wayalia Tenerife: cuidar a los nuestros, como siempre lo hemos hecho en Canarias

Wayalia Tenerife: cuidar a los nuestros, como siempre lo hemos hecho en Canarias

El jurado del 'caso Mediador' declara culpables a los tres acusados por un delito de cohecho

El jurado del 'caso Mediador' declara culpables a los tres acusados por un delito de cohecho

Tenerife registra más de 90 terremotos, pero Involcan descarta una erupción volcánica inminente

Tenerife registra más de 90 terremotos, pero Involcan descarta una erupción volcánica inminente

La Aemet avisa de un viernes con nubes y viento en Tenerife

La Aemet avisa de un viernes con nubes y viento en Tenerife

El Gobierno insular pide la paralización del acuerdo de la UE con Mercosur

El Gobierno insular pide la paralización del acuerdo de la UE con Mercosur

El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?

El mar gana terreno en Puerto de la Cruz: ¿recuperación natural o efecto humano?
Tracking Pixel Contents