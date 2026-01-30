¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, Carnaval y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Yunan, la nueva película del cineasta sirio Ameer Fakher Eldin. Este filme sobre el exilio y el sentido del hogar es su segundo largometraje tras The Stranger (2021), precandidata al Oscar en 2022 por Palestina. Yunan sigue la travesía interior de Munir, un escritor árabe exiliado que vive en Hamburgo, atrapado en una profunda crisis existencial. El filme, que se pasa en versión original en alemán y árabe con subtítulos en español y que protagonizan George Khabbaz y Hanna Schygulla, se presenta como una obra evocadora y visualmente poderosa, con un enfoque intimista que invita a la reflexión.

Carnaval

Santa Cruz de Tenerife vive este sábado una de las jornadas más destacadas de los actos del Carnaval: la final del Concurso de Murgas Adultas en las que ocho formaciones mostrarán sus mejores temas. La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui-Traques, Tiralenguas, Zeta-Zetas, Trapaseros y Bambones son las murgas que se verán las caras en esta jornada tan especial, una cita en la que el público también podrá disfrutar de la actuación de la orquesta más viral de Tenerife: Nueva Línea.

Por su parte, el domingo seguirán los actos carnavaleros, en este caso con el Concurso de Agrupaciones Musicales, en el que participarán Pico Cho Canino, Antón Guanche Candelaria, Volcanes del Teide, Tercera edad Tegueste, Las incansables de Icod, Mayores del 2000, Con nuestra gente Chincanayros, Fraisa y Monte Nevado.

Festividad de Candelaria

Este fin de semana, Candelaria acogerá diferentes actos para conmemorar a la Patrona. El sábado habrá una ruta por el Camino Viejo, así como una eucaristía y el santo rosario, o el concierto a cargo de la coral Voces para la Esperanza, además de la actuación de la cantante Tamara.

El domingo también se celebrarán varias eucaristías durante el día, así como la procesión de las Candelas.

Deportes

Este fin de semana la oferta deportiva trae actos para todos los gustos. La primera cita será el sábado, con el partido de Primera RFEF que enfrentará al CD Tenerife y el CD Guadalajara. La cita será a las 15:15 horas en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El domingo, por su parte, el mismo recinto acogerá el enfrentamiento de la Liga F entre el Costa Adeje Tenerife y la Real Sociedad. Este encuentro se disputará a las 12:00 horas. Y ya por la tarde, a las 17:00 horas, en el pabellón Santiago Martín tendrá lugar el partido de baloncesto que jugarán La Laguna Tenerife y el Baskonia.