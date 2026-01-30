El restaurante más antiguo de Tenerife sigue abierto desde 1899 y solo abre cinco horas al día

Tenerife ha visto desaparecer en las últimas décadas numerosos bares y restaurantes históricos, víctimas de los cambios económicos, sociales y de consumo. Sin embargo, en pleno norte de la isla, un establecimiento resiste al paso del tiempo desde finales del siglo XIX sin haber cerrado ni un solo día por causas externas. Se trata de Bar Chucho-Casa Emiliano, considerado el restaurante más antiguo de Tenerife, con 126 años de actividad ininterrumpida.

Ubicado en el municipio de La Orotava, este histórico local ha logrado mantener su esencia original generación tras generación, convirtiéndose en un punto de encuentro habitual tanto para vecinos como para visitantes interesados en la gastronomía tradicional canaria y en la historia viva de la Isla.

Más de un siglo de historia sin interrupciones

La historia de este bar-bodegón comienza a finales del siglo XIX, cuando Domingo González González abrió una pequeña bodega de vino y chochos frecuentada por los vecinos en La Orotava. Desde entonces, el negocio ha pasado por cuatro generaciones, manteniéndose como un punto de encuentro para los vecinos.

En 1977, asumió los mandos Jesús González Domínguez, conocido como Chucho, quien continúa al frente manteniendo la autenticidad del lugar y conservando su sello personal.

Reconocimiento a una trayectoria única

Medalla de Oro de Tenerife

Bar Chucho-Casa Emiliano fue reconocido en 2019 con la Medalla de Oro de Tenerife un galardón que rinde homenaje a los años que lleva en activo el establecimiento sin interrupciones.

Ningún acontecimiento de la historia de España ha conseguido forzar su cierre, al contrario, el local pudo instalar por primera vez una terraza exterior, que hoy sigue siendo uno de sus atractivos.

Un horario singular: solo cinco horas al día

Una de las características más llamativas del local es su horario reducido. Bar Chucho-Casa Emiliano abre únicamente de 11:30 a 16:30 horas, un total de cinco horas diarias que resultan suficientes para atender a una clientela fiel que llena el establecimiento casi a diario.Una de las curiosidades es su horario, abre únicamente de 11:30 a 16:30 horas, tiempo suficiente para ofrecer almuerzos y vinos a una clientela fiel que llena el local a diario.

Una carta con los sabores de la cocina tradicional canaria

Bar Chucho-Casa Emiliano se caracteriza por su tradicional cocina canaria, ofreciendo abundante cantidad a precios accesibles. Ente sus imprescindibles destacan: su tortilla casera, los bocadillos y sándwiches clásicos, hamburguesas sencillas pero con esencia propia y sus vinos y productos locales.

Su filosofía es clara, cocina casera con ingredientes frescos y un servicio cercano y acogedor, algo que le ha servido para ganarse el cariño de todas las personas que lo visitan.

Cada rincón conserva la esencia de las antiguas bodegas y los platos mantienen la esencia que ha pasado de generación en generación. Un local único que sigue escribiendo su historia 126 años después.