El Gobierno insular pide la paralización del acuerdo de la UE con Mercosur

Coalición Canaria y Partido Popular plantean al pleno del Cabildo, en su condición de grupo de gobierno, que el Estado defienda la paralización de la aplicación del acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur y la inclusión de condiciones que protejan al sector primario insular. En este sentido, la propuesta es que para el periodo 2028-2034 se defienda la adaptación del programa Leader a las especiales condiciones de los territorios rurales en las regiones ultraperiféricas.

Los portavoces de CC y PP, José Miguel Ruano y Lope Afonso, respectivamente, adelantan que instan a la Comisión Europea a desarrollar una política de financiación exclusiva para la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas de las regiones ultraperiféricas (RUP) que les permitan competir en el mercado en condiciones de igualdad con las producciones de Mercosur.

Asimismo, PP y CC solicitan en la moción que se garantice la permanencia de los grupos de acción local para el desarrollo rural, de forma que puedan financiar, además, operaciones relacionadas con la mejora de la calidad de vida en las zonas, el desarrollo de infraestructuras públicas y la prestación de servicios para todos los residentes en el ámbito rural.

Esta propuesta se basa en que el modelo de desarrollo local vigente es una «herramienta clave» para la cohesión territorial y social, ya que en los grupos de acción local están representadas las administraciones locales, el sector pesquero y acuícola, así como entidades sociales, educativas y científicas, una mezcla que garantiza decisiones equilibradas y proyectos con raíces reales.

La defensa de los grupos de acción rural y costera, como órganos «fundamentales» de mediación entre agricultores y pescadores con la administración pública, se valora como fundamental. Mantener este modelo ahora en peligro supone garantizar la supervivencia del campo y de la pesca isleños.

El Gobierno insular reivindica que el «futuro azul» de Europa se construye desde lo local, por lo que reducir este modelo dentro del programa Leader sería «un error», ya que alejaría la gestión de los territorios marítimos, «perdiendo eficacia, participación y sentido de comunidad».

Las fuerzas políticas que forman el grupo de gobierno en el Cabildo buscarán hoy el acuerdo del Pleno para solicitar un compromiso firme de la Comisión Europea para mantener y reforzar el llamado Desarrollo Local Participativo pesquero en el próximo marco financiero, con garantías normativas y presupuestarias, ya que resulta imprescindible asegurar su continuidad, especialmente en las regiones ultraperiféricas, donde factores estructurales como la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial requieren un apoyo adaptado y sostenido.

Flores y plantas

Por otra parte, el sector primario de Tenerife recibió un espaldarazo en el Consejo de Gobierno de esta semana. En concreto, el subsector de flores plantas se beneficiará de una subvención nominativa de 200.000 euros destinada a la Asociación de Cosecheros de Canarias (Asocan). Una entidad con 46 años de trayectoria que agrupa a 93 empresas, pymes y autónomos, 60 de ellas emplazadas en Tenerife. A raíz de la pandemia, la caída ha sido continua con el consiguiente peligro para muchas familias isleñas, fundamentalmente por tratarse de productos especialmente perecederos y por el cierre de los mercados. La línea de ayudas facilitará la compra de insumos, además de fomentar la venta a través de estrategias de marketing y comercialización que favorezcan la entrada de nuevos mercados exteriores, así como fomentar la investigación y el desarrollo.

El Consejo también aprobó la participación de Tenerife en Alimentaria, por primera vez sin el paraguas del Gobierno de Canarias. Se trata de la feria mas importante del sector. Se celebra en Barcelona con más de 100.000 visitantes y 3.000 empresarios de todo el mundo.

Noticias relacionadas

Por último, Sector Primario, a través la Fundación Tenerife Rural y la Federación de Arrastre suscribieron un convenio en el que el Cabildo aporta 21.400 euros para actividades promocionales.