Endesa suministrará energía a los eventos culturales de Tenerife al renovar el contrato con el Auditorio Adán Martín

Se usará energía de origen renovable o cogeneración de alta eficacia certificada en un 100%

Auditorio de Tenerife.

Auditorio de Tenerife. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Endesa acaba de renovar el contrato para proveer de energía de media y baja tensión a las instalaciones del Auditorio de Tenerife Adán Martín, ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

El contrato tiene un valor total de 1,2 millones de euros, sin IGIC, y en él se especifica que el precio de la electricidad será de tipo fijo.

Además, el documento recoge que se usará energía de origen renovable o cogeneración de alta eficacia certificada en un 100%.

Vigencia del contrato

El contrato tiene una vigencia de un año, a contar desde el 1 de febrero, y se permiten dos prórrogas anuales hasta una duración total de 36 meses.

El Auditorio de Tenerife es actualmente uno de los principales centros de producción de espectáculos de Canarias.

Su espacio escénico, inaugurado en 2003 y de arquitectura vanguardista con la firma del arquitecto Santiago Calatrava, alberga las temporadas de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y de Ópera de Tenerife, además de una programación de música y danza de primer nivel. También desarrolla un área educativa y social propia y gestiona numerosos proyectos del Área de Cultura y Educación del Cabildo de Tenerife.

Sobre Endesa

Endesa es la compañía eléctrica líder en España y la segunda de Portugal. Además, es el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica, y ofrece servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos de hogares, empresas y administraciones públicas. La compañía está comprometida con los ODS de Naciones Unidas y la responsabilidad social corporativa. En este último ámbito actúa también desde la Fundación Endesa. Su equipo humano suma alrededor de 9.000 empleados. Endesa forma parte de Enel. 

