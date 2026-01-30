La Aemet avisa de un viernes con nubes y viento en Tenerife
Las vertientes norte seguirán cubiertas, con temperaturas estables y el viento ganando intensidad por la tarde
El tiempo de este viernes en Canarias estará marcado por la presencia de nubosidad en las vertientes norte de las islas, mientras que el sur y las zonas altas mantendrán un ambiente más despejado. Las temperaturas apenas registrarán cambios y el viento de componente norte irá ganando intensidad con el paso de las horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las nubes se concentrarán principalmente en medianías y zonas bajas situadas por debajo de los 900 a 1.100 metros, especialmente en las islas de mayor relieve. En contraste, las vertientes sur y las cumbres quedarán al margen de esta situación, con cielos más abiertos a lo largo del día. El viento soplará flojo en general, aunque tenderá a arreciar durante la tarde, con intervalos moderados en zonas expuestas.
En el litoral, el estado de la mar seguirá algo alterado, con marejadilla a marejada y mar de fondo del noroeste, que alcanzará entre 4 y 5 metros y disminuirá progresivamente a lo largo de la jornada.
Predicción por islas para este viernes:
Tenerife
El norte de la isla permanecerá nuboso en medianías, mientras que el resto del territorio presentará cielos poco nubosos, con algunos intervalos en el sur durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligero ascenso de las máximas en vertientes este y sureste. El viento del norte será flojo a moderado, algo más intenso en la vertiente sureste del área metropolitana.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 16 23
La Palma
Cielos nubosos en el norte y el este por debajo de los 900 a 1.100 metros, con claros en el resto. Las temperaturas apenas variarán. El viento del norte soplará flojo a moderado durante la jornada.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 15 22
La Gomera
Nubosidad en el norte y medianías, con cielos poco nubosos en el resto de la isla. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. El viento del noreste se intensificará a partir del mediodía, con rachas más fuertes en los extremos este y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 17 22
El Hierro
El norte registrará cielos nubosos, mientras que el resto de la isla permanecerá poco nuboso. Las temperaturas no experimentarán variaciones significativas. Viento del noreste flojo a moderado.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 12 15
Gran Canaria
La nubosidad se concentrará en el norte y en medianías, con cielos despejados en el sur. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligero ascenso de las máximas en la vertiente sureste. El viento del norte se reforzará durante la tarde, con rachas intensas en el sureste y extremo oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 17 22
Lanzarote
La jornada comenzará con cielos nubosos, que irán alternando con claros con el avance del día, especialmente por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios apreciables. El viento del norte pasará de flojo a moderado, con intervalos más intensos en zonas interiores.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 14 22
Fuerteventura
Predominio de nubosidad durante la mañana, con mayor apertura de claros en el sur a partir de la tarde. Las temperaturas apenas variarán. El viento del norte soplará con mayor intensidad en el sur de Jandía durante la segunda mitad del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 14 22
