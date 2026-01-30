La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas al norte y habrá fuertes rachas de viento
Los termómetros oscilarán entre los 16 y los 22 grados
La previsión del tiempo para la jornada de este sábado, 31 de enero, en Tenerife, indica que se producirán algunos cambios en relación a las jornadas precedentes. Un ejemplo de ello son las lloviznas, que volverán a hacer acto de presencia en la zona norte.
En concreto, la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), indica que estará nuboso en el norte, por debajo de los 900 o 1.100 metros de altitud, sin descartar lloviznas hasta primeras horas de la mañana, cuando tenderán a abrirse claros.
En el resto de la isla se espera que esté poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos en el suroeste durante la madrugada.
Temperaturas con pocos cambios y fuertes vientos
Las temperaturas, por su parte, seguirán con pocos cambios. Así, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 22 grados en la isla.
Por su parte, el viento soplará moderado de norte a nordeste, con algunos intervalos de fuerte en la vertiente sureste donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte. Brisas en costas del suroeste.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo para todo el archipiélago, la Aemet prevé que en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, por debajo de los 900 o 1.100 metros de altitud, haya cielos nubosos, sin descartar que vayan acompañados de lloviznas dispersas hasta primeras horas de la mañana, cuando tenderán a abrirse claros.
En el resto, poco nuboso o despejado, mientras que habrá viento del norte en la provincia oriental y del nordeste en la occidental, con algunos intervalos de fuerte en vertientes expuestas, predominando las brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.
