La Aemet advierte: intensos vientos en el área metropolitana de Tenerife

La previsión del tiempo para este viernes en Tenerife estará marcada por los fuertes vientos. Si bien la situación marítima parece que mejora en relación a la jornada precedente, las rachas de viento cobrarán protagonismo.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que haya viento del norte flojo a moderado, algo más intenso en la vertiente sureste del área metropolitana.

De resto, las temperaturas continuarán sin cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en las vertientes este y sureste. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 23 grados.

Cielos nubosos

En cuanto a los cielos, predominará nuboso en el norte por debajo de los 900 o 1.100 metros de altitud, mientras que estará poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos nubosos en la vertiente sur durante la segunda mitad del día.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para todo el archipiélago, la Aemet indica que en Lanzarote y Fuerteventura habrá cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, más compactos en el norte. En el norte de las islas montañosas, por debajo de los 900 o 1100 metros, se esperan cielos predominantemente nubosos y poco nuboso o despejado en el resto de zonas.

Fuerte oleaje en la costa de Tacoronte / Arturo Jiménez

Los vientos serán de componente norte flojo a moderado, algo más intenso por la tarde; predominando las brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.