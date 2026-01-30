Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeFinalistas Murgas Carnaval de TenerifeDesaparecida Norte de TenerifeCarril San Isidro'Caso Mediador'Sucesos en TenerifeTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

La Aemet advierte: intensos vientos en el área metropolitana de Tenerife

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 23 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La previsión del tiempo para este viernes en Tenerife estará marcada por los fuertes vientos. Si bien la situación marítima parece que mejora en relación a la jornada precedente, las rachas de viento cobrarán protagonismo.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que haya viento del norte flojo a moderado, algo más intenso en la vertiente sureste del área metropolitana.

De resto, las temperaturas continuarán sin cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en las vertientes este y sureste. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 23 grados.

Cielos nubosos

En cuanto a los cielos, predominará nuboso en el norte por debajo de los 900 o 1.100 metros de altitud, mientras que estará poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos nubosos en la vertiente sur durante la segunda mitad del día. 

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para todo el archipiélago, la Aemet indica que en Lanzarote y Fuerteventura habrá cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, más compactos en el norte. En el norte de las islas montañosas, por debajo de los 900 o 1100 metros, se esperan cielos predominantemente nubosos y poco nuboso o despejado en el resto de zonas.

Noticias relacionadas y más

Fuerte oleaje en la costa de Tacoronte

Fuerte oleaje en la costa de Tacoronte / Arturo Jiménez

Los vientos serán de componente norte flojo a moderado, algo más intenso por la tarde; predominando las brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Frío, viento y heladas: la Aemet avisa de un episodio invernal en Tenerife
  2. La Guardia Civil multa a los conductores tinerfeños por no usar o encender antes de tiempo esta señalización: sanciones de 200 euros
  3. La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife
  4. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  5. La Guardia Civil vigila el interior de los vehículos tinerfeños por transportar las bolsas de la compra: multas hasta 200 euros
  6. Sirven 400 bocadillos al día: el rincón de Tenerife donde está uno de los mejores bocatas de la isla
  7. El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla
  8. Así será la nueva piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife: la obra empezará con el derribo de las gradas

El restaurante más antiguo de Tenerife sigue abierto desde 1899 y solo abre cinco horas al día

El restaurante más antiguo de Tenerife sigue abierto desde 1899 y solo abre cinco horas al día

La Aemet advierte: intensos vientos en el área metropolitana de Tenerife

La Aemet advierte: intensos vientos en el área metropolitana de Tenerife

La ecotasa para el acceso a senderos en el Teide recauda 34.090 euros y registra más de 3.000 turistas en dos semanas

La ecotasa para el acceso a senderos en el Teide recauda 34.090 euros y registra más de 3.000 turistas en dos semanas

Así son los cuatro postres italianos que se han vuelto virales en Tenerife

Así son los cuatro postres italianos que se han vuelto virales en Tenerife

Wayalia Tenerife: cuidar a los nuestros, como siempre lo hemos hecho en Canarias

Wayalia Tenerife: cuidar a los nuestros, como siempre lo hemos hecho en Canarias

El jurado del 'caso Mediador' declara culpables a los tres acusados por un delito de cohecho

El jurado del 'caso Mediador' declara culpables a los tres acusados por un delito de cohecho

Tenerife registra más de 90 terremotos, pero Involcan descarta una erupción volcánica inminente

Tenerife registra más de 90 terremotos, pero Involcan descarta una erupción volcánica inminente

La Aemet avisa de un viernes con nubes y viento en Tenerife

La Aemet avisa de un viernes con nubes y viento en Tenerife
Tracking Pixel Contents