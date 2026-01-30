La Aemet advierte: intensos vientos en el área metropolitana de Tenerife
Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 23 grados
La previsión del tiempo para este viernes en Tenerife estará marcada por los fuertes vientos. Si bien la situación marítima parece que mejora en relación a la jornada precedente, las rachas de viento cobrarán protagonismo.
En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que haya viento del norte flojo a moderado, algo más intenso en la vertiente sureste del área metropolitana.
De resto, las temperaturas continuarán sin cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en las vertientes este y sureste. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 23 grados.
Cielos nubosos
En cuanto a los cielos, predominará nuboso en el norte por debajo de los 900 o 1.100 metros de altitud, mientras que estará poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos nubosos en la vertiente sur durante la segunda mitad del día.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo para todo el archipiélago, la Aemet indica que en Lanzarote y Fuerteventura habrá cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, más compactos en el norte. En el norte de las islas montañosas, por debajo de los 900 o 1100 metros, se esperan cielos predominantemente nubosos y poco nuboso o despejado en el resto de zonas.
Los vientos serán de componente norte flojo a moderado, algo más intenso por la tarde; predominando las brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.
