Los Silos tendrá el primer rastro municipal del noroeste de Tenerife

El Ayuntamiento de Los Silos impulsa el primer rastro del noroeste de Tenerife. La iniciativa parte de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), que forma parte de la Concejalía de Comercio. "La idea se baraja desde 2025. Lo que queremos es que la gente, si tiene cosas de segunda mano en buen estado, las traiga y se puedan reutilizar", explica Adán López (PSOE), también responsable del área de Medio Ambiente, quien incluye esta actividad en el fomento de la economía circular. Es decir, a dar una segunda vida a los objetos antes de que se vayan a la basura.

12 puestos en el rastro

El mercadillo tendrá capacidad para 12 puestos de exposición y venta y se celebrará el próximo domingo 26 de abril de 10:00 a 14:00 horas. Será una toma de contacto como prueba para decidir si tendrá continuidad. "Vamos a ver qué tal este primer día de rastro y luego decidimos", confirma López.

El Ayuntamiento pone el material

El plazo para inscribirse está abierto hasta el momento de completar las plazas. La inscripción debe realizarse de manera presencial en las dependencias municipales del antiguo mercado. El Ayuntamiento de Los Silos aportará todo el material necesario para quienes decidan participar: carpas, mesas y tableros, que se ubicarán en el espacio trasero de la iglesia de Nuestra Señora de La Luz. El precio de venta lo decidirá cada vendedor.

También para tiendas o comercios

La AEDL ya ha recibido varias llamadas de personas, a nivel individual, interesadas en participar. El concejal silense también recuerda que "si algún comercio quiere dar salida a sus productos por liquidación u otras circunstancias puede hacerlo en nuestro rastro". "Lo único que pedimos es que no traigan chatarra. Que las cosas estén en buen estado", valora. Además, el Ayuntamiento de Los Silos se plantea enriquecer el rastro con actividades de dinamización infantil o música junto a la habitual celebración del Mercadillo del Agricultor, en la plaza de La Luz, que tiene lugar todos los domingos.

Club de surf Isla Baja-IBATE

Un ejemplo de participación en la iniciativa del rastro es el club de surf Isla Baja-IBATE. Los integrantes de este colectivo surfero estarán en el rastro vendiendo artículos de segunda mano como trajes, tablas, aletas u otros elementos relacionados con la práctica deportiva en el mar.

Más mercadillos o rastros en Tenerife

En el norte de Tenerife, solo está activo el Mercadillo de Puerto de la Cruz, en las inmediaciones del mercado. Se celebra todos los miércoles y sábados y está gestionado por el Ayuntamiento portuense, que cobra una tasa por ocupación de espacio público. En el Sur de la Isla, existen varios rastros y mercadillos que se celebran todas las semanas, al igual que en Santa Cruz.